עוד על TIA

TIA מידע על מחיר

TIA מסמך לבן

TIA אתר רשמי

TIA טוקניומיקה

TIA תחזית מחיר

TIA היסטוריה

TIA מדריך קנייה

TIAממיר מטבעות לפיאט

TIA ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

TIA סֵמֶל

TIA מְחִיר(TIA)

1 TIA ל USDמחיר חי:

$1.721
$1.721$1.721
-3.69%1D
USD
TIA (TIA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:19:09 (UTC+8)

TIA (TIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.685
$ 1.685$ 1.685
24 שעות נמוך
$ 1.878
$ 1.878$ 1.878
גבוה 24 שעות

$ 1.685
$ 1.685$ 1.685

$ 1.878
$ 1.878$ 1.878

$ 20.911430884832413
$ 20.911430884832413$ 20.911430884832413

$ 1.3200881133445714
$ 1.3200881133445714$ 1.3200881133445714

-0.64%

-3.69%

-1.16%

-1.16%

TIA (TIA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.719. במהלך 24 השעות האחרונות, TIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.685 לבין שיא של $ 1.878, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.911430884832413, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.3200881133445714.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TIA השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -3.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TIA (TIA) מידע שוק

No.64

$ 1.30B
$ 1.30B$ 1.30B

$ 15.56M
$ 15.56M$ 15.56M

$ 1.96B
$ 1.96B$ 1.96B

757.77M
757.77M 757.77M

1,142,096,526.465344
1,142,096,526.465344 1,142,096,526.465344

0.03%

CELESTIA

שווי השוק הנוכחי של TIA הוא $ 1.30B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.56M. ההיצע במחזור של TIA הוא 757.77M, עם היצע כולל של 1142096526.465344. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.96B.

TIA (TIA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TIAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.06594-3.69%
30 ימים$ -0.225-11.58%
60 ימים$ +0.227+15.21%
90 ימים$ -0.947-35.53%
TIA שינוי מחיר היום

היום,TIA רשם שינוי של $ -0.06594 (-3.69%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TIA שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.225 (-11.58%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TIA שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TIA ראה שינוי של $ +0.227 (+15.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TIA שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.947 (-35.53%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TIA (TIA)?

בדוק את TIA עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTIA (TIA)

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

TIA זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TIAההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTIA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TIAאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTIA לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

TIAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TIA (TIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TIA (TIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TIA.

בדוק את TIA תחזית המחיר עכשיו‏!

TIA (TIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TIA (TIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TIA (TIA)

מחפש איך לקנותTIA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TIAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TIA למטבעות מקומיים

1 TIA(TIA) ל VND
45,235.485
1 TIA(TIA) ל AUD
A$2.63007
1 TIA(TIA) ל GBP
1.27206
1 TIA(TIA) ל EUR
1.46115
1 TIA(TIA) ל USD
$1.719
1 TIA(TIA) ל MYR
RM7.2198
1 TIA(TIA) ל TRY
70.479
1 TIA(TIA) ל JPY
¥252.693
1 TIA(TIA) ל ARS
ARS$2,326.09923
1 TIA(TIA) ל RUB
138.70611
1 TIA(TIA) ל INR
150.48126
1 TIA(TIA) ל IDR
Rp27,725.80257
1 TIA(TIA) ל KRW
2,387.48472
1 TIA(TIA) ל PHP
97.39854
1 TIA(TIA) ל EGP
￡E.83.40588
1 TIA(TIA) ל BRL
R$9.2826
1 TIA(TIA) ל CAD
C$2.37222
1 TIA(TIA) ל BDT
209.13354
1 TIA(TIA) ל NGN
2,628.43695
1 TIA(TIA) ל COP
$6,903.60714
1 TIA(TIA) ל ZAR
R.30.20283
1 TIA(TIA) ל UAH
71.25255
1 TIA(TIA) ל VES
Bs240.66
1 TIA(TIA) ל CLP
$1,651.959
1 TIA(TIA) ל PKR
Rs487.37088
1 TIA(TIA) ל KZT
919.73376
1 TIA(TIA) ל THB
฿55.72998
1 TIA(TIA) ל TWD
NT$52.29198
1 TIA(TIA) ל AED
د.إ6.30873
1 TIA(TIA) ל CHF
Fr1.3752
1 TIA(TIA) ל HKD
HK$13.42539
1 TIA(TIA) ל AMD
֏658.10196
1 TIA(TIA) ל MAD
.د.م15.471
1 TIA(TIA) ל MXN
$32.02497
1 TIA(TIA) ל SAR
ريال6.44625
1 TIA(TIA) ל PLN
6.25716
1 TIA(TIA) ל RON
лв7.42608
1 TIA(TIA) ל SEK
kr16.38207
1 TIA(TIA) ל BGN
лв2.87073
1 TIA(TIA) ל HUF
Ft583.89273
1 TIA(TIA) ל CZK
36.099
1 TIA(TIA) ל KWD
د.ك0.524295
1 TIA(TIA) ל ILS
5.77584
1 TIA(TIA) ל AOA
Kz1,566.98883
1 TIA(TIA) ל BHD
.د.ب0.648063
1 TIA(TIA) ל BMD
$1.719
1 TIA(TIA) ל DKK
kr10.96722
1 TIA(TIA) ל HNL
L45.00342
1 TIA(TIA) ל MUR
78.45516
1 TIA(TIA) ל NAD
$30.13407
1 TIA(TIA) ל NOK
kr17.32752
1 TIA(TIA) ל NZD
$2.9223
1 TIA(TIA) ל PAB
B/.1.719
1 TIA(TIA) ל PGK
K7.25418
1 TIA(TIA) ל QAR
ر.ق6.23997
1 TIA(TIA) ל RSD
дин.172.2438

TIA מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של TIA, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTIA הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TIA

כמה שווה TIA (TIA) היום?
החי TIAהמחיר ב USD הוא 1.719 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TIA ל USD?
המחיר הנוכחי של TIA ל USD הוא $ 1.719. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TIA?
שווי השוק של TIA הוא $ 1.30B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TIA?
ההיצע במחזור של TIA הוא 757.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TIA?
‏‏TIA השיג מחיר שיא (ATH) של 20.911430884832413 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TIA?
TIA ‏‏רשם מחירATL של 1.3200881133445714 USD.
מהו נפח המסחר של TIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TIA הוא $ 15.56M USD.
האם TIA יעלה השנה?
TIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:19:09 (UTC+8)

TIA (TIA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

TIA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TIA
TIA
USD
USD

1 TIA = 1.719 USD

מסחרTIA

USDCTIA
$1.723
$1.723$1.723
-3.52%
USDTTIA
$1.721
$1.721$1.721
-3.69%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד