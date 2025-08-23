עוד על STX

STX מידע על מחיר

STX מסמך לבן

STX אתר רשמי

STX טוקניומיקה

STX תחזית מחיר

STX היסטוריה

STX מדריך קנייה

STXממיר מטבעות לפיאט

STX ספוט

STX חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Stacks סֵמֶל

Stacks מְחִיר(STX)

1 STX ל USDמחיר חי:

$0.647
$0.647$0.647
-4.28%1D
USD
Stacks (STX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:55:29 (UTC+8)

Stacks (STX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.64
$ 0.64$ 0.64
24 שעות נמוך
$ 0.708
$ 0.708$ 0.708
גבוה 24 שעות

$ 0.64
$ 0.64$ 0.64

$ 0.708
$ 0.708$ 0.708

$ 3.840638956084225
$ 3.840638956084225$ 3.840638956084225

$ 0.0450080485668
$ 0.0450080485668$ 0.0450080485668

0.00%

-4.27%

-6.91%

-6.91%

Stacks (STX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.647. במהלך 24 השעות האחרונות, STX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.64 לבין שיא של $ 0.708, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.840638956084225, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0450080485668.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STX השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -4.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stacks (STX) מידע שוק

No.73

$ 1.16B
$ 1.16B$ 1.16B

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

$ 1.18B
$ 1.18B$ 1.18B

1.79B
1.79B 1.79B

1,818,000,000
1,818,000,000 1,818,000,000

1,793,985,365.05706
1,793,985,365.05706 1,793,985,365.05706

98.67%

0.03%

STACKS

שווי השוק הנוכחי של Stacks הוא $ 1.16B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.27M. ההיצע במחזור של STX הוא 1.79B, עם היצע כולל של 1793985365.05706. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.18B.

Stacks (STX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Stacksהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.02893-4.27%
30 ימים$ -0.164-20.23%
60 ימים$ +0.001+0.15%
90 ימים$ -0.257-28.43%
Stacks שינוי מחיר היום

היום,STX רשם שינוי של $ -0.02893 (-4.27%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Stacks שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.164 (-20.23%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Stacks שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,STX ראה שינוי של $ +0.001 (+0.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Stacks שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.257 (-28.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Stacks (STX)?

בדוק את Stacks עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהStacks (STX)

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

Stacks זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Stacksההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSTX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Stacksאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStacks לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Stacksתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Stacks (STX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stacks (STX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stacks.

בדוק את Stacks תחזית המחיר עכשיו‏!

Stacks (STX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stacks (STX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Stacks (STX)

מחפש איך לקנותStacks? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Stacksב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

STX למטבעות מקומיים

1 Stacks(STX) ל VND
17,025.805
1 Stacks(STX) ל AUD
A$0.98991
1 Stacks(STX) ל GBP
0.47878
1 Stacks(STX) ל EUR
0.54995
1 Stacks(STX) ל USD
$0.647
1 Stacks(STX) ל MYR
RM2.7174
1 Stacks(STX) ל TRY
26.527
1 Stacks(STX) ל JPY
¥95.109
1 Stacks(STX) ל ARS
ARS$854.687
1 Stacks(STX) ל RUB
52.30348
1 Stacks(STX) ל INR
56.64485
1 Stacks(STX) ל IDR
Rp10,435.48241
1 Stacks(STX) ל KRW
897.36312
1 Stacks(STX) ל PHP
36.65902
1 Stacks(STX) ל EGP
￡E.31.3795
1 Stacks(STX) ל BRL
R$3.50674
1 Stacks(STX) ל CAD
C$0.89286
1 Stacks(STX) ל BDT
78.71402
1 Stacks(STX) ל NGN
989.29535
1 Stacks(STX) ל COP
$2,598.39082
1 Stacks(STX) ל ZAR
R.11.36779
1 Stacks(STX) ל UAH
26.81815
1 Stacks(STX) ל VES
Bs90.58
1 Stacks(STX) ל CLP
$621.12
1 Stacks(STX) ל PKR
Rs183.43744
1 Stacks(STX) ל KZT
346.17088
1 Stacks(STX) ל THB
฿20.98868
1 Stacks(STX) ל TWD
NT$19.72056
1 Stacks(STX) ל AED
د.إ2.37449
1 Stacks(STX) ל CHF
Fr0.5176
1 Stacks(STX) ל HKD
HK$5.05307
1 Stacks(STX) ל AMD
֏247.69748
1 Stacks(STX) ל MAD
.د.م5.823
1 Stacks(STX) ל MXN
$12.04714
1 Stacks(STX) ל SAR
ريال2.42625
1 Stacks(STX) ל PLN
2.35508
1 Stacks(STX) ל RON
лв2.79504
1 Stacks(STX) ל SEK
kr6.15297
1 Stacks(STX) ל BGN
лв1.08049
1 Stacks(STX) ל HUF
Ft219.9153
1 Stacks(STX) ל CZK
13.57406
1 Stacks(STX) ל KWD
د.ك0.197335
1 Stacks(STX) ל ILS
2.18039
1 Stacks(STX) ל AOA
Kz589.78579
1 Stacks(STX) ל BHD
.د.ب0.243919
1 Stacks(STX) ל BMD
$0.647
1 Stacks(STX) ל DKK
kr4.12786
1 Stacks(STX) ל HNL
L16.93846
1 Stacks(STX) ל MUR
29.52908
1 Stacks(STX) ל NAD
$11.34191
1 Stacks(STX) ל NOK
kr6.52823
1 Stacks(STX) ל NZD
$1.0999
1 Stacks(STX) ל PAB
B/.0.647
1 Stacks(STX) ל PGK
K2.73034
1 Stacks(STX) ל QAR
ر.ق2.34861
1 Stacks(STX) ל RSD
дин.64.80999

Stacks מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Stacks, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרStacks הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Stacks

כמה שווה Stacks (STX) היום?
החי STXהמחיר ב USD הוא 0.647 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STX ל USD?
המחיר הנוכחי של STX ל USD הוא $ 0.647. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stacks?
שווי השוק של STX הוא $ 1.16B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STX?
ההיצע במחזור של STX הוא 1.79B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STX?
‏‏STX השיג מחיר שיא (ATH) של 3.840638956084225 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STX?
STX ‏‏רשם מחירATL של 0.0450080485668 USD.
מהו נפח המסחר של STX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STX הוא $ 2.27M USD.
האם STX יעלה השנה?
STX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:55:29 (UTC+8)

Stacks (STX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

STX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

STX
STX
USD
USD

1 STX = 0.647 USD

מסחרSTX

USDTSTX
$0.647
$0.647$0.647
-4.00%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד