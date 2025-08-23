עוד על ZRO

ZRO מידע על מחיר

ZRO מסמך לבן

ZRO אתר רשמי

ZRO טוקניומיקה

ZRO תחזית מחיר

ZRO היסטוריה

ZRO מדריך קנייה

ZROממיר מטבעות לפיאט

ZRO ספוט

ZRO חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

LayerZero סֵמֶל

LayerZero מְחִיר(ZRO)

1 ZRO ל USDמחיר חי:

$1.997
$1.997$1.997
-2.63%1D
USD
LayerZero (ZRO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:17:31 (UTC+8)

LayerZero (ZRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.953
$ 1.953$ 1.953
24 שעות נמוך
$ 2.156
$ 2.156$ 2.156
גבוה 24 שעות

$ 1.953
$ 1.953$ 1.953

$ 2.156
$ 2.156$ 2.156

$ 7.531013071068836
$ 7.531013071068836$ 7.531013071068836

$ 1.502846156115591
$ 1.502846156115591$ 1.502846156115591

+1.68%

-2.63%

-3.20%

-3.20%

LayerZero (ZRO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.997. במהלך 24 השעות האחרונות, ZRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.953 לבין שיא של $ 2.156, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.531013071068836, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.502846156115591.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZRO השתנה ב +1.68% במהלך השעה האחרונה, -2.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LayerZero (ZRO) מידע שוק

No.148

$ 363.30M
$ 363.30M$ 363.30M

$ 4.69M
$ 4.69M$ 4.69M

$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B

181.92M
181.92M 181.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

18.19%

0.01%

ETH

שווי השוק הנוכחי של LayerZero הוא $ 363.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.69M. ההיצע במחזור של ZRO הוא 181.92M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.00B.

LayerZero (ZRO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של LayerZeroהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.05394-2.63%
30 ימים$ +0.046+2.35%
60 ימים$ +0.257+14.77%
90 ימים$ -0.752-27.36%
LayerZero שינוי מחיר היום

היום,ZRO רשם שינוי של $ -0.05394 (-2.63%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

LayerZero שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.046 (+2.35%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

LayerZero שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZRO ראה שינוי של $ +0.257 (+14.77%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

LayerZero שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.752 (-27.36%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של LayerZero (ZRO)?

בדוק את LayerZero עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLayerZero (ZRO)

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

LayerZero זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול LayerZeroההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקZRO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים LayerZeroאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLayerZero לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

LayerZeroתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LayerZero (ZRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LayerZero (ZRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LayerZero.

בדוק את LayerZero תחזית המחיר עכשיו‏!

LayerZero (ZRO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LayerZero (ZRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות LayerZero (ZRO)

מחפש איך לקנותLayerZero? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש LayerZeroב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ZRO למטבעות מקומיים

1 LayerZero(ZRO) ל VND
52,551.055
1 LayerZero(ZRO) ל AUD
A$3.05541
1 LayerZero(ZRO) ל GBP
1.47778
1 LayerZero(ZRO) ל EUR
1.69745
1 LayerZero(ZRO) ל USD
$1.997
1 LayerZero(ZRO) ל MYR
RM8.3874
1 LayerZero(ZRO) ל TRY
81.85703
1 LayerZero(ZRO) ל JPY
¥293.559
1 LayerZero(ZRO) ל ARS
ARS$2,666.21467
1 LayerZero(ZRO) ל RUB
161.45745
1 LayerZero(ZRO) ל INR
174.81738
1 LayerZero(ZRO) ל IDR
Rp32,209.67291
1 LayerZero(ZRO) ל KRW
2,773.59336
1 LayerZero(ZRO) ל PHP
113.09011
1 LayerZero(ZRO) ל EGP
￡E.96.87447
1 LayerZero(ZRO) ל BRL
R$10.82374
1 LayerZero(ZRO) ל CAD
C$2.75586
1 LayerZero(ZRO) ל BDT
242.95502
1 LayerZero(ZRO) ל NGN
3,053.51285
1 LayerZero(ZRO) ל COP
$8,020.07182
1 LayerZero(ZRO) ל ZAR
R.35.06732
1 LayerZero(ZRO) ל UAH
82.77565
1 LayerZero(ZRO) ל VES
Bs279.58
1 LayerZero(ZRO) ל CLP
$1,917.12
1 LayerZero(ZRO) ל PKR
Rs566.18944
1 LayerZero(ZRO) ל KZT
1,068.47488
1 LayerZero(ZRO) ל THB
฿64.74274
1 LayerZero(ZRO) ל TWD
NT$60.84859
1 LayerZero(ZRO) ל AED
د.إ7.32899
1 LayerZero(ZRO) ל CHF
Fr1.5976
1 LayerZero(ZRO) ל HKD
HK$15.59657
1 LayerZero(ZRO) ל AMD
֏764.53148
1 LayerZero(ZRO) ל MAD
.د.م17.973
1 LayerZero(ZRO) ל MXN
$37.10426
1 LayerZero(ZRO) ל SAR
ريال7.48875
1 LayerZero(ZRO) ל PLN
7.26908
1 LayerZero(ZRO) ל RON
лв8.60707
1 LayerZero(ZRO) ל SEK
kr18.99147
1 LayerZero(ZRO) ל BGN
лв3.33499
1 LayerZero(ZRO) ל HUF
Ft678.08135
1 LayerZero(ZRO) ל CZK
41.87709
1 LayerZero(ZRO) ל KWD
د.ك0.609085
1 LayerZero(ZRO) ל ILS
6.72989
1 LayerZero(ZRO) ל AOA
Kz1,820.40529
1 LayerZero(ZRO) ל BHD
.د.ب0.752869
1 LayerZero(ZRO) ל BMD
$1.997
1 LayerZero(ZRO) ל DKK
kr12.72089
1 LayerZero(ZRO) ל HNL
L52.28146
1 LayerZero(ZRO) ל MUR
91.14308
1 LayerZero(ZRO) ל NAD
$35.00741
1 LayerZero(ZRO) ל NOK
kr20.10979
1 LayerZero(ZRO) ל NZD
$3.3949
1 LayerZero(ZRO) ל PAB
B/.1.997
1 LayerZero(ZRO) ל PGK
K8.42734
1 LayerZero(ZRO) ל QAR
ر.ق7.24911
1 LayerZero(ZRO) ל RSD
дин.199.93964

LayerZero מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של LayerZero, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLayerZero הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על LayerZero

כמה שווה LayerZero (ZRO) היום?
החי ZROהמחיר ב USD הוא 1.997 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZRO ל USD?
המחיר הנוכחי של ZRO ל USD הוא $ 1.997. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LayerZero?
שווי השוק של ZRO הוא $ 363.30M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZRO?
ההיצע במחזור של ZRO הוא 181.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZRO?
‏‏ZRO השיג מחיר שיא (ATH) של 7.531013071068836 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZRO?
ZRO ‏‏רשם מחירATL של 1.502846156115591 USD.
מהו נפח המסחר של ZRO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZRO הוא $ 4.69M USD.
האם ZRO יעלה השנה?
ZRO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZRO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:17:31 (UTC+8)

LayerZero (ZRO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ZRO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ZRO
ZRO
USD
USD

1 ZRO = 1.997 USD

מסחרZRO

USDTZRO
$1.997
$1.997$1.997
-2.63%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד