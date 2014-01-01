עוד על DASH

DASH סֵמֶל

DASH מְחִיר(DASH)

1 DASH ל USDמחיר חי:

-2.49%1D
DASH (DASH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:10:19 (UTC+8)

DASH (DASH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.72%

-2.48%

+0.40%

+0.40%

DASH (DASH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 22.32. במהלך 24 השעות האחרונות, DASH נסחר בטווח שבין שפל של $ 22.09 לבין שיא של $ 23.68, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DASHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,642.219970703125, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.21389900147914886.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DASH השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, -2.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DASH (DASH) מידע שוק

No.169

65.55%

0.01%

2014-01-01 00:00:00

DASH

שווי השוק הנוכחי של DASH הוא $ 276.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 962.65K. ההיצע במחזור של DASH הוא 12.39M, עם היצע כולל של 12389767.69119867. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 421.85M.

DASH (DASH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DASHהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.5697-2.48%
30 ימים$ -0.14-0.63%
60 ימים$ +3.02+15.64%
90 ימים$ -1.64-6.85%
DASH שינוי מחיר היום

היום,DASH רשם שינוי של $ -0.5697 (-2.48%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DASH שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.14 (-0.63%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DASH שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DASH ראה שינוי של $ +3.02 (+15.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DASH שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.64 (-6.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DASH (DASH)?

בדוק את DASH עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDASH (DASH)

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

DASH זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DASHההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDASH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DASHאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDASH לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DASHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DASH (DASH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DASH (DASH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DASH.

בדוק את DASH תחזית המחיר עכשיו‏!

DASH (DASH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DASH (DASH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DASH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DASH (DASH)

מחפש איך לקנותDASH? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DASHב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DASH מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DASH, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDASH הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DASH

כמה שווה DASH (DASH) היום?
החי DASHהמחיר ב USD הוא 22.32 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DASH ל USD?
המחיר הנוכחי של DASH ל USD הוא $ 22.32. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DASH?
שווי השוק של DASH הוא $ 276.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DASH?
ההיצע במחזור של DASH הוא 12.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DASH?
‏‏DASH השיג מחיר שיא (ATH) של 1,642.219970703125 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DASH?
DASH ‏‏רשם מחירATL של 0.21389900147914886 USD.
מהו נפח המסחר של DASH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DASH הוא $ 962.65K USD.
האם DASH יעלה השנה?
DASH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DASH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:10:19 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

