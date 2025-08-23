עוד על OKB

$183.444
-8.32%1D
OKB (OKB) טבלת מחירים חיה
OKB (OKB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 177.181
24 שעות נמוך
$ 204.049
גבוה 24 שעות

$ 177.181
$ 204.049
$ 139.75844256653266
$ 1.25311487482
-0.04%

-8.32%

+55.29%

+55.29%

OKB (OKB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 183.444. במהלך 24 השעות האחרונות, OKB נסחר בטווח שבין שפל של $ 177.181 לבין שיא של $ 204.049, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OKBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 139.75844256653266, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.25311487482.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OKB השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -8.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+55.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OKB (OKB) מידע שוק

No.25

$ 3.85B
$ 11.30M
$ 3.85B
21.00M
21,000,000
ETH

שווי השוק הנוכחי של OKB הוא $ 3.85B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.30M. ההיצע במחזור של OKB הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.85B.

OKB (OKB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של OKBהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -16.64762-8.32%
30 ימים$ +135.06+279.14%
60 ימים$ +133.42+266.71%
90 ימים$ +131.29+251.73%
OKB שינוי מחיר היום

היום,OKB רשם שינוי של $ -16.64762 (-8.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

OKB שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +135.06 (+279.14%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

OKB שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OKB ראה שינוי של $ +133.42 (+266.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

OKB שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +131.29 (+251.73%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של OKB (OKB)?

בדוק את OKB עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOKB (OKB)

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

OKB זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול OKBההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOKB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים OKBאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOKB לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

OKBתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OKB (OKB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OKB (OKB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OKB.

בדוק את OKB תחזית המחיר עכשיו‏!

OKB (OKB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OKB (OKB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OKB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות OKB (OKB)

מחפש איך לקנותOKB? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש OKBב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OKB למטבעות מקומיים

1 OKB(OKB) ל VND
4,827,328.86
1 OKB(OKB) ל AUD
A$280.66932
1 OKB(OKB) ל GBP
135.74856
1 OKB(OKB) ל EUR
155.9274
1 OKB(OKB) ל USD
$183.444
1 OKB(OKB) ל MYR
RM770.4648
1 OKB(OKB) ל TRY
7,519.36956
1 OKB(OKB) ל JPY
¥26,966.268
1 OKB(OKB) ל ARS
ARS$246,233.21232
1 OKB(OKB) ל RUB
14,803.9308
1 OKB(OKB) ל INR
16,053.18444
1 OKB(OKB) ל IDR
Rp2,958,773.77932
1 OKB(OKB) ל KRW
254,781.70272
1 OKB(OKB) ל PHP
10,388.43372
1 OKB(OKB) ל EGP
￡E.8,900.70288
1 OKB(OKB) ל BRL
R$990.5976
1 OKB(OKB) ל CAD
C$253.15272
1 OKB(OKB) ל BDT
22,317.79704
1 OKB(OKB) ל NGN
280,495.0482
1 OKB(OKB) ל COP
$736,722.11064
1 OKB(OKB) ל ZAR
R.3,223.11108
1 OKB(OKB) ל UAH
7,603.7538
1 OKB(OKB) ל VES
Bs25,682.16
1 OKB(OKB) ל CLP
$175,922.796
1 OKB(OKB) ל PKR
Rs52,010.04288
1 OKB(OKB) ל KZT
98,149.87776
1 OKB(OKB) ל THB
฿5,945.42004
1 OKB(OKB) ל TWD
NT$5,585.8698
1 OKB(OKB) ל AED
د.إ673.23948
1 OKB(OKB) ל CHF
Fr146.7552
1 OKB(OKB) ל HKD
HK$1,432.69764
1 OKB(OKB) ל AMD
֏70,229.70096
1 OKB(OKB) ל MAD
.د.م1,650.996
1 OKB(OKB) ל MXN
$3,402.8862
1 OKB(OKB) ל SAR
ريال687.915
1 OKB(OKB) ל PLN
667.73616
1 OKB(OKB) ל RON
лв792.47808
1 OKB(OKB) ל SEK
kr1,746.38688
1 OKB(OKB) ל BGN
лв306.35148
1 OKB(OKB) ל HUF
Ft62,288.4102
1 OKB(OKB) ל CZK
3,846.82068
1 OKB(OKB) ל KWD
د.ك55.95042
1 OKB(OKB) ל ILS
616.37184
1 OKB(OKB) ל AOA
Kz167,222.04708
1 OKB(OKB) ל BHD
.د.ب69.158388
1 OKB(OKB) ל BMD
$183.444
1 OKB(OKB) ל DKK
kr1,170.37272
1 OKB(OKB) ל HNL
L4,802.56392
1 OKB(OKB) ל MUR
8,372.38416
1 OKB(OKB) ל NAD
$3,215.77332
1 OKB(OKB) ל NOK
kr1,847.28108
1 OKB(OKB) ל NZD
$311.8548
1 OKB(OKB) ל PAB
B/.183.444
1 OKB(OKB) ל PGK
K774.13368
1 OKB(OKB) ל QAR
ر.ق665.90172
1 OKB(OKB) ל RSD
дин.18,366.41328

OKB מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של OKB, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרOKB הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על OKB

כמה שווה OKB (OKB) היום?
החי OKBהמחיר ב USD הוא 183.444 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OKB ל USD?
המחיר הנוכחי של OKB ל USD הוא $ 183.444. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OKB?
שווי השוק של OKB הוא $ 3.85B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OKB?
ההיצע במחזור של OKB הוא 21.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OKB?
‏‏OKB השיג מחיר שיא (ATH) של 139.75844256653266 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OKB?
OKB ‏‏רשם מחירATL של 1.25311487482 USD.
מהו נפח המסחר של OKB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OKB הוא $ 11.30M USD.
האם OKB יעלה השנה?
OKB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OKB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
OKB (OKB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

