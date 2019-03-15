עוד על ATOM

COSMOS סֵמֶל

COSMOS מְחִיר(ATOM)

1 ATOM ל USDמחיר חי:

$4.525
$4.525$4.525
-3.60%1D
USD
COSMOS (ATOM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:51:32 (UTC+8)

COSMOS (ATOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4.495
$ 4.495$ 4.495
24 שעות נמוך
$ 4.971
$ 4.971$ 4.971
גבוה 24 שעות

$ 4.495
$ 4.495$ 4.495

$ 4.971
$ 4.971$ 4.971

$ 44.6955257850945
$ 44.6955257850945$ 44.6955257850945

$ 1.13096252523
$ 1.13096252523$ 1.13096252523

-0.64%

-3.59%

+2.26%

+2.26%

COSMOS (ATOM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 4.523. במהלך 24 השעות האחרונות, ATOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.495 לבין שיא של $ 4.971, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 44.6955257850945, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.13096252523.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATOM השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -3.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

COSMOS (ATOM) מידע שוק

No.47

$ 2.08B
$ 2.08B$ 2.08B

$ 9.62M
$ 9.62M$ 9.62M

$ 2.08B
$ 2.08B$ 2.08B

460.66M
460.66M 460.66M

--
----

460,655,170
460,655,170 460,655,170

0.05%

2019-03-15 00:00:00

$ 0.1
$ 0.1$ 0.1

ATOM

שווי השוק הנוכחי של COSMOS הוא $ 2.08B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.62M. ההיצע במחזור של ATOM הוא 460.66M, עם היצע כולל של 460655170. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.08B.

COSMOS (ATOM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של COSMOSהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.16898-3.59%
30 ימים$ -0.209-4.42%
60 ימים$ +0.559+14.10%
90 ימים$ -0.378-7.72%
COSMOS שינוי מחיר היום

היום,ATOM רשם שינוי של $ -0.16898 (-3.59%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

COSMOS שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.209 (-4.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

COSMOS שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ATOM ראה שינוי של $ +0.559 (+14.10%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

COSMOS שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.378 (-7.72%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של COSMOS (ATOM)?

בדוק את COSMOS עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCOSMOS (ATOM)

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

COSMOS זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול COSMOSההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

COSMOSתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה COSMOS (ATOM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות COSMOS (ATOM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור COSMOS.

בדוק את COSMOS תחזית המחיר עכשיו‏!

COSMOS (ATOM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של COSMOS (ATOM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ATOM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות COSMOS (ATOM)

מחפש איך לקנותCOSMOS? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש COSMOSב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ATOM למטבעות מקומיים

1 COSMOS(ATOM) ל VND
119,022.745
1 COSMOS(ATOM) ל AUD
A$6.96542
1 COSMOS(ATOM) ל GBP
3.34702
1 COSMOS(ATOM) ל EUR
3.84455
1 COSMOS(ATOM) ל USD
$4.523
1 COSMOS(ATOM) ל MYR
RM18.9966
1 COSMOS(ATOM) ל TRY
185.443
1 COSMOS(ATOM) ל JPY
¥664.881
1 COSMOS(ATOM) ל ARS
ARS$5,974.883
1 COSMOS(ATOM) ל RUB
364.5538
1 COSMOS(ATOM) ל INR
396.12434
1 COSMOS(ATOM) ל IDR
Rp72,951.60269
1 COSMOS(ATOM) ל KRW
6,281.90424
1 COSMOS(ATOM) ל PHP
256.68025
1 COSMOS(ATOM) ל EGP
￡E.219.41073
1 COSMOS(ATOM) ל BRL
R$24.60512
1 COSMOS(ATOM) ל CAD
C$6.24174
1 COSMOS(ATOM) ל BDT
545.20242
1 COSMOS(ATOM) ל NGN
6,905.30933
1 COSMOS(ATOM) ל COP
$18,092
1 COSMOS(ATOM) ל ZAR
R.79.28819
1 COSMOS(ATOM) ל UAH
185.26208
1 COSMOS(ATOM) ל VES
Bs633.22
1 COSMOS(ATOM) ל CLP
$4,337.557
1 COSMOS(ATOM) ל PKR
Rs1,271.91283
1 COSMOS(ATOM) ל KZT
2,409.67348
1 COSMOS(ATOM) ל THB
฿146.77135
1 COSMOS(ATOM) ל TWD
NT$137.86104
1 COSMOS(ATOM) ל AED
د.إ16.59941
1 COSMOS(ATOM) ל CHF
Fr3.6184
1 COSMOS(ATOM) ל HKD
HK$35.32463
1 COSMOS(ATOM) ל AMD
֏1,712.58872
1 COSMOS(ATOM) ל MAD
.د.م40.57131
1 COSMOS(ATOM) ל MXN
$84.30872
1 COSMOS(ATOM) ל SAR
ريال16.96125
1 COSMOS(ATOM) ל PLN
16.46372
1 COSMOS(ATOM) ל RON
лв19.53936
1 COSMOS(ATOM) ל SEK
kr43.05896
1 COSMOS(ATOM) ל BGN
лв7.55341
1 COSMOS(ATOM) ל HUF
Ft1,538.40799
1 COSMOS(ATOM) ל CZK
94.93777
1 COSMOS(ATOM) ל KWD
د.ك1.379515
1 COSMOS(ATOM) ל ILS
15.28774
1 COSMOS(ATOM) ל AOA
Kz4,123.03111
1 COSMOS(ATOM) ל BHD
.د.ب1.705171
1 COSMOS(ATOM) ל BMD
$4.523
1 COSMOS(ATOM) ל DKK
kr28.85674
1 COSMOS(ATOM) ל HNL
L117.28139
1 COSMOS(ATOM) ל MUR
206.42972
1 COSMOS(ATOM) ל NAD
$79.06204
1 COSMOS(ATOM) ל NOK
kr45.77276
1 COSMOS(ATOM) ל NZD
$7.6891
1 COSMOS(ATOM) ל PAB
B/.4.523
1 COSMOS(ATOM) ל PGK
K18.90614
1 COSMOS(ATOM) ל QAR
ر.ق16.32803
1 COSMOS(ATOM) ל RSD
дин.453.29506

COSMOS מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של COSMOS, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCOSMOS הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על COSMOS

כמה שווה COSMOS (ATOM) היום?
החי ATOMהמחיר ב USD הוא 4.523 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ATOM ל USD?
המחיר הנוכחי של ATOM ל USD הוא $ 4.523. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של COSMOS?
שווי השוק של ATOM הוא $ 2.08B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ATOM?
ההיצע במחזור של ATOM הוא 460.66M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ATOM?
‏‏ATOM השיג מחיר שיא (ATH) של 44.6955257850945 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ATOM?
ATOM ‏‏רשם מחירATL של 1.13096252523 USD.
מהו נפח המסחר של ATOM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ATOM הוא $ 9.62M USD.
האם ATOM יעלה השנה?
ATOM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ATOM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:51:32 (UTC+8)

