Mantle סֵמֶל

Mantle מְחִיר(MNT)

1 MNT ל USDמחיר חי:

Mantle (MNT) טבלת מחירים חיה
Mantle (MNT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Mantle (MNT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.1609. במהלך 24 השעות האחרונות, MNT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.1179 לבין שיא של $ 1.2962, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MNTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.5050548504148984, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3136311821650813.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MNT השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, -5.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mantle (MNT) מידע שוק

No.33

ETH

שווי השוק הנוכחי של Mantle הוא $ 3.91B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.62M. ההיצע במחזור של MNT הוא 3.37B, עם היצע כולל של 6219316794.99. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.22B.

Mantle (MNT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Mantleהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.07111-5.77%
30 ימים$ +0.3811+48.87%
60 ימים$ +0.5524+90.78%
90 ימים$ +0.428+58.39%
Mantle שינוי מחיר היום

היום,MNT רשם שינוי של $ -0.07111 (-5.77%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Mantle שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.3811 (+48.87%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Mantle שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MNT ראה שינוי של $ +0.5524 (+90.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Mantle שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.428 (+58.39%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Mantle (MNT)?

בדוק את Mantle עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMantle (MNT)

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Mantle זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Mantleההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMNT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Mantleאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMantle לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Mantleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mantle (MNT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mantle (MNT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mantle.

בדוק את Mantle תחזית המחיר עכשיו‏!

Mantle (MNT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mantle (MNT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MNT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Mantle (MNT)

מחפש איך לקנותMantle? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Mantleב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MNT למטבעות מקומיים

1 Mantle(MNT) ל VND
30,549.0835
1 Mantle(MNT) ל AUD
A$1.776177
1 Mantle(MNT) ל GBP
0.859066
1 Mantle(MNT) ל EUR
0.986765
1 Mantle(MNT) ל USD
$1.1609
1 Mantle(MNT) ל MYR
RM4.87578
1 Mantle(MNT) ל TRY
47.5969
1 Mantle(MNT) ל JPY
¥170.6523
1 Mantle(MNT) ל ARS
ARS$1,539.643625
1 Mantle(MNT) ל RUB
93.847156
1 Mantle(MNT) ל INR
101.625186
1 Mantle(MNT) ל IDR
Rp18,724.190927
1 Mantle(MNT) ל KRW
1,612.350792
1 Mantle(MNT) ל PHP
65.764985
1 Mantle(MNT) ל EGP
￡E.56.326868
1 Mantle(MNT) ל BRL
R$6.292078
1 Mantle(MNT) ל CAD
C$1.602042
1 Mantle(MNT) ל BDT
141.235094
1 Mantle(MNT) ל NGN
1,775.074145
1 Mantle(MNT) ל COP
$4,643.6
1 Mantle(MNT) ל ZAR
R.20.385404
1 Mantle(MNT) ל UAH
48.119305
1 Mantle(MNT) ל VES
Bs162.526
1 Mantle(MNT) ל CLP
$1,114.464
1 Mantle(MNT) ל PKR
Rs329.138368
1 Mantle(MNT) ל KZT
621.127936
1 Mantle(MNT) ל THB
฿37.647987
1 Mantle(MNT) ל TWD
NT$35.384232
1 Mantle(MNT) ל AED
د.إ4.260503
1 Mantle(MNT) ל CHF
Fr0.92872
1 Mantle(MNT) ל HKD
HK$9.066629
1 Mantle(MNT) ל AMD
֏444.438956
1 Mantle(MNT) ל MAD
.د.م10.4481
1 Mantle(MNT) ל MXN
$21.604349
1 Mantle(MNT) ל SAR
ريال4.353375
1 Mantle(MNT) ל PLN
4.225676
1 Mantle(MNT) ל RON
лв5.003479
1 Mantle(MNT) ל SEK
kr11.051768
1 Mantle(MNT) ל BGN
лв1.938703
1 Mantle(MNT) ל HUF
Ft394.450602
1 Mantle(MNT) ל CZK
24.355682
1 Mantle(MNT) ל KWD
د.ك0.3540745
1 Mantle(MNT) ל ILS
3.912233
1 Mantle(MNT) ל AOA
Kz1,058.241613
1 Mantle(MNT) ל BHD
.د.ب0.4376593
1 Mantle(MNT) ל BMD
$1.1609
1 Mantle(MNT) ל DKK
kr7.394933
1 Mantle(MNT) ל HNL
L30.392362
1 Mantle(MNT) ל MUR
52.983476
1 Mantle(MNT) ל NAD
$20.350577
1 Mantle(MNT) ל NOK
kr11.701872
1 Mantle(MNT) ל NZD
$1.97353
1 Mantle(MNT) ל PAB
B/.1.1609
1 Mantle(MNT) ל PGK
K4.898998
1 Mantle(MNT) ל QAR
ر.ق4.214067
1 Mantle(MNT) ל RSD
дин.116.264135

Mantle מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Mantle, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMantle הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Mantle

כמה שווה Mantle (MNT) היום?
החי MNTהמחיר ב USD הוא 1.1609 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MNT ל USD?
המחיר הנוכחי של MNT ל USD הוא $ 1.1609. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mantle?
שווי השוק של MNT הוא $ 3.91B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MNT?
ההיצע במחזור של MNT הוא 3.37B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MNT?
‏‏MNT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.5050548504148984 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MNT?
MNT ‏‏רשם מחירATL של 0.3136311821650813 USD.
מהו נפח המסחר של MNT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MNT הוא $ 20.62M USD.
האם MNT יעלה השנה?
MNT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MNT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Mantle (MNT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
