Polygon Ecosystem סֵמֶל

Polygon Ecosystem מְחִיר(POL)

1 POL ל USDמחיר חי:

$0.2425
$0.2425$0.2425
-1.18%1D
USD
Polygon Ecosystem (POL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:43:49 (UTC+8)

Polygon Ecosystem (POL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2395
$ 0.2395$ 0.2395
24 שעות נמוך
$ 0.2633
$ 0.2633$ 0.2633
גבוה 24 שעות

$ 0.2395
$ 0.2395$ 0.2395

$ 0.2633
$ 0.2633$ 0.2633

$ 1.285660815666811
$ 1.285660815666811$ 1.285660815666811

$ 0.15331252511554322
$ 0.15331252511554322$ 0.15331252511554322

+0.20%

-1.18%

-3.43%

-3.43%

Polygon Ecosystem (POL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2425. במהלך 24 השעות האחרונות, POL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2395 לבין שיא של $ 0.2633, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.285660815666811, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.15331252511554322.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POL השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -1.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Polygon Ecosystem (POL) מידע שוק

No.42

$ 2.54B
$ 2.54B$ 2.54B

$ 15.15M
$ 15.15M$ 15.15M

$ 2.54B
$ 2.54B$ 2.54B

10.49B
10.49B 10.49B

10,488,912,065.720703
10,488,912,065.720703 10,488,912,065.720703

0.06%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Polygon Ecosystem הוא $ 2.54B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.15M. ההיצע במחזור של POL הוא 10.49B, עם היצע כולל של 10488912065.720703. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.54B.

Polygon Ecosystem (POL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Polygon Ecosystemהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.002896-1.18%
30 ימים$ +0.0078+3.32%
60 ימים$ +0.0697+40.33%
90 ימים$ +0.0094+4.03%
Polygon Ecosystem שינוי מחיר היום

היום,POL רשם שינוי של $ -0.002896 (-1.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Polygon Ecosystem שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0078 (+3.32%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Polygon Ecosystem שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,POL ראה שינוי של $ +0.0697 (+40.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Polygon Ecosystem שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0094 (+4.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Polygon Ecosystem (POL)?

בדוק את Polygon Ecosystem עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPolygon Ecosystem (POL)

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Polygon Ecosystem זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Polygon Ecosystemההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPOL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Polygon Ecosystemאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPolygon Ecosystem לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Polygon Ecosystemתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Polygon Ecosystem (POL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Polygon Ecosystem (POL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Polygon Ecosystem.

בדוק את Polygon Ecosystem תחזית המחיר עכשיו‏!

Polygon Ecosystem (POL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Polygon Ecosystem (POL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Polygon Ecosystem (POL)

מחפש איך לקנותPolygon Ecosystem? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Polygon Ecosystemב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

POL למטבעות מקומיים

Polygon Ecosystem מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Polygon Ecosystem, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרPolygon Ecosystem הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Polygon Ecosystem

כמה שווה Polygon Ecosystem (POL) היום?
החי POLהמחיר ב USD הוא 0.2425 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POL ל USD?
המחיר הנוכחי של POL ל USD הוא $ 0.2425. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Polygon Ecosystem?
שווי השוק של POL הוא $ 2.54B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POL?
ההיצע במחזור של POL הוא 10.49B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POL?
‏‏POL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.285660815666811 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POL?
POL ‏‏רשם מחירATL של 0.15331252511554322 USD.
מהו נפח המסחר של POL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POL הוא $ 15.15M USD.
האם POL יעלה השנה?
POL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:43:49 (UTC+8)

Polygon Ecosystem (POL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

