GameFi משלב טכנולוגיית בלוקצ'יין עם גיימינג, ומאפשר לשחקנים להרוויח מטבעות קריפטו ולהחזיק נכסים בתוך המשחק כ-NFTs. טוקנים בתחום זה משמשים כמטבע בתוך המשחק, מנגנוני תגמול וכלי ממשל לאקוסיסטמים של גיימינג מבוזר. שווי השוק של נכסים אלו קשור באופן הדוק לאימוץ על ידי שחקנים ולכלכלת Play-to-Earn (P2E) הרחבה.
הכללת נכסים דיגיטליים בתחום גיימינג (GameFi) יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.