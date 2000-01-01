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טוקני גיימינג (GameFi) מובילים לפי שווי שוק

‏GameFi משלב טכנולוגיית בלוקצ'יין עם גיימינג, ומאפשר לשחקנים להרוויח מטבעות קריפטו ולהחזיק נכסים בתוך המשחק כ-NFTs. טוקנים בתחום זה משמשים כמטבע בתוך המשחק, מנגנוני תגמול וכלי ממשל לאקוסיסטמים של גיימינג מבוזר. שווי השוק של נכסים אלו קשור באופן הדוק לאימוץ על ידי שחקנים ולכלכלת Play-to-Earn ‏(P2E) הרחבה.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Monad
Monad
MON
$ 0.02748
+3.11%
+9.95%
+31.24%
$ 325.43M
$ 23.96M
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002468
+2.32%
+11.57%
+21.52%
$ 235.07M
$ 6.41B
3
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1128
+0.80%
+9.39%
+4.34%
$ 226.00M
$ 1.00M
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9771
+0.12%
+7.72%
+11.33%
$ 169.02M
$ 75.26K
5
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.07131
+0.32%
+7.62%
+10.62%
$ 141.65M
$ 906.31K
6
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1333
0.00%
+4.56%
+7.52%
$ 133.00M
$ 1.40M
7
$ 0.04491
+1.21%
+10.19%
+13.58%
$ 132.16M
$ 2.29M
8
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0.266
-0.04%
+2.90%
+2.07%
$ 129.32M
$ 310.76K
9
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.2793
+3.19%
+23.07%
+51.37%
$ 124.57M
$ 850.57K
10
Rollbit Coin
Rollbit Coin
RLB
$ 0.078253
+0.31%
+0.02%
+1.77%
$ 124.51M
$ 243.81K
11
GoMining
GoMining
GOMINING
$ 0.3054
-1.74%
+0.30%
+6.03%
$ 123.62M
$ 684.32K
12
FORM
FORM
FORM
$ 0.2552
+2.35%
+21.06%
+26.04%
$ 98.14M
$ 349.69K
13
$ 0.1964
+0.41%
+1.29%
-0.35%
$ 90.98M
$ 360.94K
14
Gala
Gala
GALA
$ 0.001667
+0.12%
+18.09%
-0.18%
$ 80.90M
$ 673.86M
15
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3138
+0.74%
+5.38%
-3.57%
$ 76.49M
$ 867.17K
16
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003738
+0.68%
+7.46%
+13.63%
$ 66.62M
$ 261.02T
17
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.097687
+0.53%
+0.08%
+16.29%
$ 62.55M
$ 4.69M
18
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2131
-0.42%
+1.67%
+15.35%
$ 60.82M
$ 282.03K
19
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.0023693
-0.10%
-0.68%
+30.56%
$ 59.23M
$ 110.75M
20
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0002041
+0.05%
+7.02%
+7.30%
$ 57.70M
$ 307.97M
21
ONEchain
ONEchain
CROSS
$ 0.12775
+0.39%
+18.85%
+35.25%
$ 53.57M
$ 930.72K
22
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.0263
+0.46%
+4.47%
+8.05%
$ 51.69M
$ 2.47M
23
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00147604
+0.58%
+0.07%
+15.99%
$ 45.29M
$ 84.86K
24
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016268
+1.02%
-0.86%
-0.08%
$ 45.23M
$ 4.59M
25
Pentagon Chain
Pentagon Chain
PC
$ 45.6
-0.24%
+0.02%
+9.25%
$ 44.85M
$ 6.87K
26
RONIN
RONIN
RON
$ 0.0546
+0.28%
+8.52%
+14.60%
$ 42.00M
$ 1.24M
27
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0004233
+0.43%
+5.24%
+10.76%
$ 41.77M
$ 192.73M
28
Propy
Propy
PRO
$ 0.3601
+0.34%
+7.03%
+6.71%
$ 35.92M
$ 171.50K
29
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.008056
+0.91%
+5.37%
+7.42%
$ 33.95M
$ 7.06M
30
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003301
+1.27%
+3.57%
+7.93%
$ 32.60M
$ 1.95B
31
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009908
+0.08%
0.00%
-0.68%
$ 29.61M
$ 126.22M
32
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03625
+0.17%
-3.20%
+1.37%
$ 27.95M
$ 2.20M
33
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.1405
0.00%
-10.64%
+49.47%
$ 26.09M
$ 412.68K
34
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.25762
+0.51%
+31.09%
-8.13%
$ 25.43M
$ 5.85M
35
Undeads Games
Undeads Games
UDS
$ 0.2555
-0.16%
-0.39%
-5.03%
$ 25.37M
$ 92.24K
36
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010907
+0.71%
+10.11%
+10.00%
$ 25.32M
$ 61.52M
37
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.235
+0.53%
+5.20%
+7.44%
$ 23.75M
$ 18.19K
38
BORA
BORA
BORA
$ 0.02045488
+1.55%
+0.07%
+7.29%
$ 23.58M
$ 689.37K
39
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10706
-0.02%
-0.03%
-0.03%
$ 23.47M
$ 435.15K
40
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003706
+0.16%
+6.78%
+7.22%
$ 22.81M
$ 23.73M
41
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04834
+0.70%
+1.25%
0.00%
$ 22.09M
$ 1.39M
42
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005906
-0.02%
+5.08%
+12.52%
$ 21.49M
$ 95.14M
43
GMT
GMT
GMT
$ 0.00674882
-0.05%
+0.06%
+7.37%
$ 21.02M
$ 10.53M
44
CARV
CARV
CARV
$ 0.03254
+0.06%
+5.26%
+7.23%
$ 19.90M
$ 1.79M
45
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.195838
+0.48%
+0.07%
+4.28%
$ 19.59M
$ 5.28K
46
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.09052
+0.09%
-0.66%
+7.24%
$ 19.16M
$ 2.86M
47
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.1205
-5.75%
-14.12%
-77.77%
$ 18.93M
$ 19.44M
48
WAX
WAX
WAXP
$ 0.004034
+0.30%
+5.92%
+10.04%
$ 18.62M
$ 14.75M
49
Yooldo Games
Yooldo Games
ESPORTS
$ 0.03099
+1.24%
+0.68%
-11.51%
$ 18.26M
$ 1.90M
50
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.005318
+1.01%
+6.06%
+15.39%
$ 18.01M
$ 11.87M

שאלות נפוצות

מהו GameFi (מימון משחקים) במערכת האקולוגית של Web3?
‏GameFi הוא החיבור בין טכנולוגיית בלוקצ'יין לתעשיית המשחקים. הוא משלב עקרונות של מימון מבוזר (DeFi) במשחקים, ומאפשר לשחקנים להחזיק באמת בנכסים בתוך המשחק ולהרוויח קריפטו דרך המשחק.
כיצד פועלים מנגנוני Play-to-Earn ‏(P2E) בגיימינג מבוסס בלוקצ'יין?
מנגנוני Play-to-Earn ‏(P2E) מתגמלים שחקנים בטוקני GameFi או ב-NFTs עבור השלמת משימות, ניצחון בקרבות או תרומה לאקוסיסטם של המשחק. תגמולים דיגיטליים אלו יכולים לאחר מכן להיסחר תמורת פיאט או מטבעות קריפטו אחרים בשווקים פתוחים.
מה ההבדל בין טוקן שימוש בתוך המשחק לבין טוקן ממשל של GameFi?
טוקני שימוש בתוך המשחק הם נכסים בעלי אינפלציה גבוהה המשמשים למיקרו-עסקאות יומיות כמו רבייה או תיקון פריטים. טוקני ממשל של GameFi בעלי היצע מוגבל ומייצגים זכויות הצבעה וחלק בהכנסות הכוללות של סטודיו המשחקים.
מדוע משחקי בלוקצ'יין משתמשים ב-(NFTs) עבור נכסים בתוך המשחק?
משחקי בלוקצ'יין משתמשים ב-NFTs כך ששחקנים יכולים להחזיק באופן ניתן לאימות בפריטים הדיגיטליים שלהם (כמו חרבות, קרקע או דמויות) מחוץ לשרתי המשחק, ולאפשר להם למכור או להשכיר נכסים אלו בחופשיות בשווקים מבוזרים.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום גיימינג (GameFi) יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.