משחקי בלוקצ'יין משתמשים ב-NFTs כך ששחקנים יכולים להחזיק באופן ניתן לאימות בפריטים הדיגיטליים שלהם (כמו חרבות, קרקע או דמויות) מחוץ לשרתי המשחק, ולאפשר להם למכור או להשכיר נכסים אלו בחופשיות בשווקים מבוזרים.