Propy סֵמֶל

Propy מְחִיר(PRO)

1 PRO ל USDמחיר חי:

$0.7367
$0.7367$0.7367
-2.25%1D
USD
Propy (PRO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:06:17 (UTC+8)

Propy (PRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.7362
$ 0.7362$ 0.7362
24 שעות נמוך
$ 0.7701
$ 0.7701$ 0.7701
גבוה 24 שעות

$ 0.7362
$ 0.7362$ 0.7362

$ 0.7701
$ 0.7701$ 0.7701

$ 6.152480125427246
$ 6.152480125427246$ 6.152480125427246

$ 0.0295550249115
$ 0.0295550249115$ 0.0295550249115

0.00%

-2.25%

-3.15%

-3.15%

Propy (PRO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.7367. במהלך 24 השעות האחרונות, PRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.7362 לבין שיא של $ 0.7701, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.152480125427246, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0295550249115.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Propy (PRO) מידע שוק

No.461

$ 73.67M
$ 73.67M$ 73.67M

$ 5.22M
$ 5.22M$ 5.22M

$ 73.67M
$ 73.67M$ 73.67M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Propy הוא $ 73.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.22M. ההיצע במחזור של PRO הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.67M.

Propy (PRO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Propyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.016957-2.25%
30 ימים$ -0.1251-14.52%
60 ימים$ -0.1452-16.47%
90 ימים$ -0.3262-30.69%
Propy שינוי מחיר היום

היום,PRO רשם שינוי של $ -0.016957 (-2.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Propy שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1251 (-14.52%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Propy שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PRO ראה שינוי של $ -0.1452 (-16.47%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Propy שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.3262 (-30.69%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Propy (PRO)?

בדוק את Propy עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPropy (PRO)

Propy is the pioneer of web3 real estate: digitizing ownership and transacting property on-chain.

Propy זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Propyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

Propyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Propy (PRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Propy (PRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Propy.

בדוק את Propy תחזית המחיר עכשיו‏!

Propy (PRO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Propy (PRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Propy (PRO)

PRO למטבעות מקומיים

1 Propy(PRO) ל VND
19,386.2605
1 Propy(PRO) ל AUD
A$1.127151
1 Propy(PRO) ל GBP
0.545158
1 Propy(PRO) ל EUR
0.626195
1 Propy(PRO) ל USD
$0.7367
1 Propy(PRO) ל MYR
RM3.09414
1 Propy(PRO) ל TRY
30.197333
1 Propy(PRO) ל JPY
¥108.2949
1 Propy(PRO) ל ARS
ARS$988.857676
1 Propy(PRO) ל RUB
59.444323
1 Propy(PRO) ל INR
64.483351
1 Propy(PRO) ל IDR
Rp11,882.256401
1 Propy(PRO) ל KRW
1,023.187896
1 Propy(PRO) ל PHP
41.726688
1 Propy(PRO) ל EGP
￡E.35.744684
1 Propy(PRO) ל BRL
R$3.97818
1 Propy(PRO) ל CAD
C$1.016646
1 Propy(PRO) ל BDT
89.626922
1 Propy(PRO) ל NGN
1,126.451135
1 Propy(PRO) ל COP
$2,958.631402
1 Propy(PRO) ל ZAR
R.12.943819
1 Propy(PRO) ל UAH
30.536215
1 Propy(PRO) ל VES
Bs103.138
1 Propy(PRO) ל CLP
$707.232
1 Propy(PRO) ל PKR
Rs208.869184
1 Propy(PRO) ל KZT
394.163968
1 Propy(PRO) ל THB
฿23.891181
1 Propy(PRO) ל TWD
NT$22.432515
1 Propy(PRO) ל AED
د.إ2.703689
1 Propy(PRO) ל CHF
Fr0.58936
1 Propy(PRO) ל HKD
HK$5.753627
1 Propy(PRO) ל AMD
֏282.038228
1 Propy(PRO) ל MAD
.د.م6.6303
1 Propy(PRO) ל MXN
$13.680519
1 Propy(PRO) ל SAR
ريال2.762625
1 Propy(PRO) ל PLN
2.681588
1 Propy(PRO) ל RON
лв3.182544
1 Propy(PRO) ל SEK
kr7.020751
1 Propy(PRO) ל BGN
лв1.230289
1 Propy(PRO) ל HUF
Ft250.315926
1 Propy(PRO) ל CZK
15.463333
1 Propy(PRO) ל KWD
د.ك0.2246935
1 Propy(PRO) ל ILS
2.475312
1 Propy(PRO) ל AOA
Kz671.553619
1 Propy(PRO) ל BHD
.د.ب0.2777359
1 Propy(PRO) ל BMD
$0.7367
1 Propy(PRO) ל DKK
kr4.700146
1 Propy(PRO) ל HNL
L19.286806
1 Propy(PRO) ל MUR
33.622988
1 Propy(PRO) ל NAD
$12.914351
1 Propy(PRO) ל NOK
kr7.425936
1 Propy(PRO) ל NZD
$1.25239
1 Propy(PRO) ל PAB
B/.0.7367
1 Propy(PRO) ל PGK
K3.108874
1 Propy(PRO) ל QAR
ر.ق2.674221
1 Propy(PRO) ל RSD
дин.73.81734

למובן מעמיק יותר של Propy, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPropy הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Propy

כמה שווה Propy (PRO) היום?
החי PROהמחיר ב USD הוא 0.7367 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PRO ל USD?
המחיר הנוכחי של PRO ל USD הוא $ 0.7367. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Propy?
שווי השוק של PRO הוא $ 73.67M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PRO?
ההיצע במחזור של PRO הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PRO?
‏‏PRO השיג מחיר שיא (ATH) של 6.152480125427246 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PRO?
PRO ‏‏רשם מחירATL של 0.0295550249115 USD.
מהו נפח המסחר של PRO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PRO הוא $ 5.22M USD.
האם PRO יעלה השנה?
PRO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PRO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:06:17 (UTC+8)

Propy (PRO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PRO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PRO
PRO
USD
USD

1 PRO = 0.7367 USD

