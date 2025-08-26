Pentagon Chain (PC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 20.21 גבוה 24 שעות $ 20.34 שיא כל הזמנים $ 21.09 המחיר הנמוך ביותר $ 11.68 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) -0.60% שינוי מחיר (7D) -0.55%

Pentagon Chain (PC) המחיר בזמן אמת של הוא $20.21. במהלך 24 השעות האחרונות, PC נסחר בטווח שבין שפל של $ 20.21 לבין שיא של $ 20.34, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 21.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 11.68.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PC השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -0.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pentagon Chain (PC) מידע שוק

שווי שוק $ 4.04M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.21M אספקת מחזור 199.77K אספקה כוללת 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pentagon Chain הוא $ 4.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PC הוא 199.77K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.21M.