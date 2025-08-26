עוד על PC

PC מידע על מחיר

PC אתר רשמי

PC טוקניומיקה

PC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Pentagon Chain סֵמֶל

Pentagon Chain מחיר (PC)

לא רשום

1 PC ל USDמחיר חי:

$20.21
$20.21$20.21
-0.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Pentagon Chain (PC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:16:03 (UTC+8)

Pentagon Chain (PC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 20.21
$ 20.21$ 20.21
24 שעות נמוך
$ 20.34
$ 20.34$ 20.34
גבוה 24 שעות

$ 20.21
$ 20.21$ 20.21

$ 20.34
$ 20.34$ 20.34

$ 21.09
$ 21.09$ 21.09

$ 11.68
$ 11.68$ 11.68

+0.02%

-0.60%

-0.55%

-0.55%

Pentagon Chain (PC) המחיר בזמן אמת של הוא $20.21. במהלך 24 השעות האחרונות, PC נסחר בטווח שבין שפל של $ 20.21 לבין שיא של $ 20.34, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 21.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 11.68.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PC השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -0.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pentagon Chain (PC) מידע שוק

$ 4.04M
$ 4.04M$ 4.04M

--
----

$ 20.21M
$ 20.21M$ 20.21M

199.77K
199.77K 199.77K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pentagon Chain הוא $ 4.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PC הוא 199.77K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.21M.

Pentagon Chain (PC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pentagon Chainל USDהיה $ -0.12243084577361.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPentagon Chain ל USDהיה . $ -0.0234678520.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPentagon Chain ל USDהיה $ +1.9966125930.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pentagon Chainל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.12243084577361-0.60%
30 ימים$ -0.0234678520-0.11%
60 ימים$ +1.9966125930+9.88%
90 ימים$ 0--

מה זהPentagon Chain (PC)

Pentagon Chain is a next-generation Layer-2 blockchain optimized for gaming, decentralized social worlds, and AI-powered experiences. The PC token is the native gas token of Pentagon Chain and first minted on Ethereum as an ERC-20 token. It powers transaction fees, incentivizes network participants, and enables seamless interaction across an expansive ecosystem of games and digital identity on Pentagon Games ecosystem. With low transaction fees, high scalability, and strong Web3 integrations, Pentagon Chain is building the future of user-owned digital economies.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pentagon Chain (PC) משאב

האתר הרשמי

Pentagon Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pentagon Chain (PC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pentagon Chain (PC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pentagon Chain.

בדוק את Pentagon Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

PC למטבעות מקומיים

Pentagon Chain (PC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pentagon Chain (PC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pentagon Chain (PC)

כמה שווה Pentagon Chain (PC) היום?
החי PCהמחיר ב USD הוא 20.21 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PC ל USD?
המחיר הנוכחי של PC ל USD הוא $ 20.21. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pentagon Chain?
שווי השוק של PC הוא $ 4.04M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PC?
ההיצע במחזור של PC הוא 199.77K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PC?
‏‏PC השיג מחיר שיא (ATH) של 21.09 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PC?
PC ‏‏רשם מחירATL של 11.68 USD.
מהו נפח המסחר של PC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PC הוא -- USD.
האם PC יעלה השנה?
PC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:16:03 (UTC+8)

Pentagon Chain (PC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.