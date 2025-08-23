Gala (GALA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01693. במהלך 24 השעות האחרונות, GALA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01671 לבין שיא של $ 0.01874, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GALAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8366854878441121, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00015101.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GALA השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -4.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Gala (GALA) מידע שוק
ETH
שווי השוק הנוכחי של Gala הוא $ 774.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.62M. ההיצע במחזור של GALA הוא 45.74B, עם היצע כולל של 45738749547.91145. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 846.50M.
Gala (GALA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Galaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0007095
-4.02%
30 ימים
$ -0.00077
-4.36%
60 ימים
$ +0.00348
+25.87%
90 ימים
$ -0.0026
-13.32%
Gala שינוי מחיר היום
היום,GALA רשם שינוי של $ -0.0007095 (-4.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Gala שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00077 (-4.36%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Gala שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GALA ראה שינוי של $ +0.00348 (+25.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Gala שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0026 (-13.32%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gala (GALA)?
Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.
