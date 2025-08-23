מה זהGala (GALA)

Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Gala כמה שווה Gala (GALA) היום? החי GALAהמחיר ב USD הוא 0.01693 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי GALA ל USD? $ 0.01693 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של GALA ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Gala? שווי השוק של GALA הוא $ 774.36M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של GALA? ההיצע במחזור של GALA הוא 45.74B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GALA? ‏‏GALA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.8366854878441121 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GALA? GALA ‏‏רשם מחירATL של 0.00015101 USD . מהו נפח המסחר של GALA? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GALA הוא $ 12.62M USD . האם GALA יעלה השנה? GALA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GALA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

