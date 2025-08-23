עוד על GALA

Gala סֵמֶל

Gala מְחִיר(GALA)

$0.01694
-4.02%1D
USD
Gala (GALA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:29:09 (UTC+8)

Gala (GALA) מידע על מחיר (USD)

$ 0.01671
24 שעות נמוך
$ 0.01874
גבוה 24 שעות

-0.48%

-4.02%

+0.89%

+0.89%

Gala (GALA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01693. במהלך 24 השעות האחרונות, GALA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01671 לבין שיא של $ 0.01874, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GALAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8366854878441121, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00015101.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GALA השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -4.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gala (GALA) מידע שוק

No.94

91.47%

0.02%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Gala הוא $ 774.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.62M. ההיצע במחזור של GALA הוא 45.74B, עם היצע כולל של 45738749547.91145. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 846.50M.

Gala (GALA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Galaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0007095-4.02%
30 ימים$ -0.00077-4.36%
60 ימים$ +0.00348+25.87%
90 ימים$ -0.0026-13.32%
Gala שינוי מחיר היום

היום,GALA רשם שינוי של $ -0.0007095 (-4.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Gala שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00077 (-4.36%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Gala שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GALA ראה שינוי של $ +0.00348 (+25.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Gala שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0026 (-13.32%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gala (GALA)?

בדוק את Gala עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGala (GALA)

Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.

Gala זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Galaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGALA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Galaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGala לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Galaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gala (GALA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gala (GALA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gala.

בדוק את Gala תחזית המחיר עכשיו‏!

Gala (GALA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gala (GALA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GALA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Gala (GALA)

מחפש איך לקנותGala? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Galaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GALA למטבעות מקומיים

Gala מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Gala, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGala הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Gala

כמה שווה Gala (GALA) היום?
החי GALAהמחיר ב USD הוא 0.01693 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GALA ל USD?
המחיר הנוכחי של GALA ל USD הוא $ 0.01693. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gala?
שווי השוק של GALA הוא $ 774.36M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GALA?
ההיצע במחזור של GALA הוא 45.74B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GALA?
‏‏GALA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.8366854878441121 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GALA?
GALA ‏‏רשם מחירATL של 0.00015101 USD.
מהו נפח המסחר של GALA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GALA הוא $ 12.62M USD.
האם GALA יעלה השנה?
GALA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GALA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

