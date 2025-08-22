עוד על APE

APE מידע על מחיר

APE אתר רשמי

APE טוקניומיקה

APE תחזית מחיר

APE היסטוריה

APE מדריך קנייה

APEממיר מטבעות לפיאט

APE ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ApeCoin סֵמֶל

ApeCoin מְחִיר(APE)

1 APE ל USDמחיר חי:

$0.5899
$0.5899$0.5899
-3.81%1D
USD
ApeCoin (APE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:00:45 (UTC+8)

ApeCoin (APE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.5817
$ 0.5817$ 0.5817
24 שעות נמוך
$ 0.6394
$ 0.6394$ 0.6394
גבוה 24 שעות

$ 0.5817
$ 0.5817$ 0.5817

$ 0.6394
$ 0.6394$ 0.6394

$ 39.398856949363356
$ 39.398856949363356$ 39.398856949363356

$ 0.3544842084576708
$ 0.3544842084576708$ 0.3544842084576708

+0.57%

-3.81%

-2.89%

-2.89%

ApeCoin (APE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5898. במהלך 24 השעות האחרונות, APE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5817 לבין שיא של $ 0.6394, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 39.398856949363356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3544842084576708.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APE השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -3.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ApeCoin (APE) מידע שוק

No.127

$ 443.91M
$ 443.91M$ 443.91M

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

$ 589.80M
$ 589.80M$ 589.80M

752.65M
752.65M 752.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

75.26%

0.01%

ETH

שווי השוק הנוכחי של ApeCoin הוא $ 443.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.63M. ההיצע במחזור של APE הוא 752.65M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 589.80M.

ApeCoin (APE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ApeCoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.023365-3.81%
30 ימים$ -0.0501-7.83%
60 ימים$ +0.0014+0.23%
90 ימים$ -0.1037-14.96%
ApeCoin שינוי מחיר היום

היום,APE רשם שינוי של $ -0.023365 (-3.81%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ApeCoin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0501 (-7.83%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ApeCoin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,APE ראה שינוי של $ +0.0014 (+0.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ApeCoin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1037 (-14.96%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ApeCoin (APE)?

בדוק את ApeCoin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהApeCoin (APE)

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

ApeCoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ApeCoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAPE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ApeCoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךApeCoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ApeCoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ApeCoin (APE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ApeCoin (APE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ApeCoin.

בדוק את ApeCoin תחזית המחיר עכשיו‏!

ApeCoin (APE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ApeCoin (APE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על APE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ApeCoin (APE)

מחפש איך לקנותApeCoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ApeCoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

APE למטבעות מקומיים

1 ApeCoin(APE) ל VND
15,520.587
1 ApeCoin(APE) ל AUD
A$0.902394
1 ApeCoin(APE) ל GBP
0.436452
1 ApeCoin(APE) ל EUR
0.50133
1 ApeCoin(APE) ל USD
$0.5898
1 ApeCoin(APE) ל MYR
RM2.47716
1 ApeCoin(APE) ל TRY
24.175902
1 ApeCoin(APE) ל JPY
¥86.7006
1 ApeCoin(APE) ל ARS
ARS$779.1258
1 ApeCoin(APE) ל RUB
47.679432
1 ApeCoin(APE) ל INR
51.648786
1 ApeCoin(APE) ל IDR
Rp9,512.901894
1 ApeCoin(APE) ל KRW
818.029008
1 ApeCoin(APE) ל PHP
33.41217
1 ApeCoin(APE) ל EGP
￡E.28.599402
1 ApeCoin(APE) ל BRL
R$3.196716
1 ApeCoin(APE) ל CAD
C$0.813924
1 ApeCoin(APE) ל BDT
71.755068
1 ApeCoin(APE) ל NGN
901.83369
1 ApeCoin(APE) ל COP
$2,368.672188
1 ApeCoin(APE) ל ZAR
R.10.345092
1 ApeCoin(APE) ל UAH
24.44721
1 ApeCoin(APE) ל VES
Bs82.572
1 ApeCoin(APE) ל CLP
$565.6182
1 ApeCoin(APE) ל PKR
Rs167.220096
1 ApeCoin(APE) ל KZT
315.566592
1 ApeCoin(APE) ל THB
฿19.133112
1 ApeCoin(APE) ל TWD
NT$17.965308
1 ApeCoin(APE) ל AED
د.إ2.164566
1 ApeCoin(APE) ל CHF
Fr0.47184
1 ApeCoin(APE) ל HKD
HK$4.606338
1 ApeCoin(APE) ל AMD
֏225.197436
1 ApeCoin(APE) ל MAD
.د.م5.3082
1 ApeCoin(APE) ל MXN
$10.993872
1 ApeCoin(APE) ל SAR
ريال2.21175
1 ApeCoin(APE) ל PLN
2.146872
1 ApeCoin(APE) ל RON
лв2.547936
1 ApeCoin(APE) ל SEK
kr5.614896
1 ApeCoin(APE) ל BGN
лв0.984966
1 ApeCoin(APE) ל HUF
Ft200.543796
1 ApeCoin(APE) ל CZK
12.379902
1 ApeCoin(APE) ל KWD
د.ك0.179889
1 ApeCoin(APE) ל ILS
1.987626
1 ApeCoin(APE) ל AOA
Kz537.643986
1 ApeCoin(APE) ל BHD
.د.ب0.2223546
1 ApeCoin(APE) ל BMD
$0.5898
1 ApeCoin(APE) ל DKK
kr3.762924
1 ApeCoin(APE) ל HNL
L15.440964
1 ApeCoin(APE) ל MUR
26.918472
1 ApeCoin(APE) ל NAD
$10.339194
1 ApeCoin(APE) ל NOK
kr5.951082
1 ApeCoin(APE) ל NZD
$1.00266
1 ApeCoin(APE) ל PAB
B/.0.5898
1 ApeCoin(APE) ל PGK
K2.488956
1 ApeCoin(APE) ל QAR
ر.ق2.140974
1 ApeCoin(APE) ל RSD
дин.59.103858

ApeCoin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ApeCoin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרApeCoin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ApeCoin

כמה שווה ApeCoin (APE) היום?
החי APEהמחיר ב USD הוא 0.5898 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי APE ל USD?
המחיר הנוכחי של APE ל USD הוא $ 0.5898. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ApeCoin?
שווי השוק של APE הוא $ 443.91M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של APE?
ההיצע במחזור של APE הוא 752.65M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של APE?
‏‏APE השיג מחיר שיא (ATH) של 39.398856949363356 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של APE?
APE ‏‏רשם מחירATL של 0.3544842084576708 USD.
מהו נפח המסחר של APE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור APE הוא $ 2.63M USD.
האם APE יעלה השנה?
APE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את APE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:00:45 (UTC+8)

ApeCoin (APE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

APE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

APE
APE
USD
USD

1 APE = 0.5898 USD

מסחרAPE

USDCAPE
$0.5897
$0.5897$0.5897
-3.83%
USDTAPE
$0.5899
$0.5899$0.5899
-3.84%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד