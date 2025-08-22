ApeCoin (APE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5898. במהלך 24 השעות האחרונות, APE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5817 לבין שיא של $ 0.6394, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 39.398856949363356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3544842084576708.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, APE השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -3.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
ApeCoin (APE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של ApeCoin הוא $ 443.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.63M. ההיצע במחזור של APE הוא 752.65M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 589.80M.
ApeCoin (APE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של ApeCoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.023365
-3.81%
30 ימים
$ -0.0501
-7.83%
60 ימים
$ +0.0014
+0.23%
90 ימים
$ -0.1037
-14.96%
ApeCoin שינוי מחיר היום
היום,APE רשם שינוי של $ -0.023365 (-3.81%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
ApeCoin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0501 (-7.83%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
ApeCoin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,APE ראה שינוי של $ +0.0014 (+0.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
ApeCoin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1037 (-14.96%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ApeCoin (APE)?
APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.
ApeCoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ApeCoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקAPE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ApeCoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךApeCoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
ApeCoinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה ApeCoin (APE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ApeCoin (APE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ApeCoin.
הבנת הטוקנומיקה של ApeCoin (APE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על APE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות ApeCoin (APE)
מחפש איך לקנותApeCoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ApeCoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.