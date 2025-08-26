עוד על SUPER

SuperVerse מחיר (SUPER)

$0.590829
-9.10%1D
SuperVerse (SUPER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:49:45 (UTC+8)

SuperVerse (SUPER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.591402
24 שעות נמוך
$ 0.650749
גבוה 24 שעות

$ 0.591402
$ 0.650749
$ 4.74
$ 0.070397
-2.32%

-8.71%

-12.84%

-12.84%

SuperVerse (SUPER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.591187. במהלך 24 השעות האחרונות, SUPER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.591402 לבין שיא של $ 0.650749, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUPERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.070397.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUPER השתנה ב -2.32% במהלך השעה האחרונה, -8.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SuperVerse (SUPER) מידע שוק

$ 366.67M
--
$ 592.13M
619.25M
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של SuperVerse הוא $ 366.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUPER הוא 619.25M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 592.13M.

SuperVerse (SUPER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SuperVerseל USDהיה $ -0.0564202650070168.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuperVerse ל USDהיה . $ -0.1637213768.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuperVerse ל USDהיה $ +0.0121147813.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SuperVerseל USDהיה $ -0.2293073330789111.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0564202650070168-8.71%
30 ימים$ -0.1637213768-27.69%
60 ימים$ +0.0121147813+2.05%
90 ימים$ -0.2293073330789111-27.94%

מה זהSuperVerse (SUPER)

What is the SuperVerse ($SUPER)? The SuperVerse is building and delivering Web3 products that empower crypto natives with next-generation NFT functionality, and onboard Web2 users through immersive blockchain gaming experiences. The SuperVerse comprises two core verticals: NFT marketplace technology and video games. This wide array of Web3 tools and features is supported and governed by a single protocol and token: $SUPER ERC20 (formerly known as SuperFarm). The SuperVerse harbors two central products: GigaMart, a next-gen NFT marketplace with advanced analytics tools and unique social features, and Impostors, a social-gaming metaverse." What makes them unique? By creating fun and inclusive games that appeal to modern gaming culture, the SuperVerse aims to overcome the current limitations of the Web3 space and take blockchain technology and NFTs mainstream. The SuperVerseDAO is dedicated to creating a user experience that bridges the gap between Web2 users and Web3 natives. The SuperVerse is enabled by cutting-edge Web3 technology. By adopting and refining the latest Web3 functionality, the SuperVerse aims to be a pioneer in this industry and bring NFT marketplace technology and Web3 gaming to a new level. The use of the latest scaling technologies and ingenious in-house engineering make the SuperVerseDAO a leader in Web3 innovation.

SuperVerse (SUPER) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

SUPER למטבעות מקומיים

SuperVerse (SUPER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SuperVerse (SUPER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUPER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SuperVerse (SUPER)

כמה שווה SuperVerse (SUPER) היום?
החי SUPERהמחיר ב USD הוא 0.591187 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUPER ל USD?
המחיר הנוכחי של SUPER ל USD הוא $ 0.591187. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SuperVerse?
שווי השוק של SUPER הוא $ 366.67M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUPER?
ההיצע במחזור של SUPER הוא 619.25M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUPER?
‏‏SUPER השיג מחיר שיא (ATH) של 4.74 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUPER?
SUPER ‏‏רשם מחירATL של 0.070397 USD.
מהו נפח המסחר של SUPER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUPER הוא -- USD.
האם SUPER יעלה השנה?
SUPER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUPER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:49:45 (UTC+8)

