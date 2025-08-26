SuperVerse מחיר (SUPER)
SuperVerse (SUPER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.591187. במהלך 24 השעות האחרונות, SUPER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.591402 לבין שיא של $ 0.650749, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUPERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.070397.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUPER השתנה ב -2.32% במהלך השעה האחרונה, -8.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של SuperVerse הוא $ 366.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUPER הוא 619.25M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 592.13M.
במהלך היום, השינוי במחיר של SuperVerseל USDהיה $ -0.0564202650070168.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuperVerse ל USDהיה . $ -0.1637213768.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuperVerse ל USDהיה $ +0.0121147813.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SuperVerseל USDהיה $ -0.2293073330789111.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0564202650070168
|-8.71%
|30 ימים
|$ -0.1637213768
|-27.69%
|60 ימים
|$ +0.0121147813
|+2.05%
|90 ימים
|$ -0.2293073330789111
|-27.94%
What is the SuperVerse ($SUPER)? The SuperVerse is building and delivering Web3 products that empower crypto natives with next-generation NFT functionality, and onboard Web2 users through immersive blockchain gaming experiences. The SuperVerse comprises two core verticals: NFT marketplace technology and video games. This wide array of Web3 tools and features is supported and governed by a single protocol and token: $SUPER ERC20 (formerly known as SuperFarm). The SuperVerse harbors two central products: GigaMart, a next-gen NFT marketplace with advanced analytics tools and unique social features, and Impostors, a social-gaming metaverse." What makes them unique? By creating fun and inclusive games that appeal to modern gaming culture, the SuperVerse aims to overcome the current limitations of the Web3 space and take blockchain technology and NFTs mainstream. The SuperVerseDAO is dedicated to creating a user experience that bridges the gap between Web2 users and Web3 natives. The SuperVerse is enabled by cutting-edge Web3 technology. By adopting and refining the latest Web3 functionality, the SuperVerse aims to be a pioneer in this industry and bring NFT marketplace technology and Web3 gaming to a new level. The use of the latest scaling technologies and ingenious in-house engineering make the SuperVerseDAO a leader in Web3 innovation.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
