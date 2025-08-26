SuperVerse (SUPER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.591402 $ 0.591402 $ 0.591402 24 שעות נמוך $ 0.650749 $ 0.650749 $ 0.650749 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.591402$ 0.591402 $ 0.591402 גבוה 24 שעות $ 0.650749$ 0.650749 $ 0.650749 שיא כל הזמנים $ 4.74$ 4.74 $ 4.74 המחיר הנמוך ביותר $ 0.070397$ 0.070397 $ 0.070397 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.32% שינוי מחיר (1D) -8.71% שינוי מחיר (7D) -12.84% שינוי מחיר (7D) -12.84%

SuperVerse (SUPER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.591187. במהלך 24 השעות האחרונות, SUPER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.591402 לבין שיא של $ 0.650749, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUPERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.070397.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUPER השתנה ב -2.32% במהלך השעה האחרונה, -8.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SuperVerse (SUPER) מידע שוק

שווי שוק $ 366.67M$ 366.67M $ 366.67M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 592.13M$ 592.13M $ 592.13M אספקת מחזור 619.25M 619.25M 619.25M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SuperVerse הוא $ 366.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUPER הוא 619.25M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 592.13M.