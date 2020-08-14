Sandbox מחיר היום

מחיר Sandbox (SAND) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.05152, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAND ל ILS הוא ₪ 0.05152 לכל SAND.

Sandbox כרגע מדורג במקום #148 לפי שווי שוק של ₪ 151.35M, עם היצע במחזור של 2.94B SAND. ב‑24 השעות האחרונות, SAND סחר בין ₪ 0.05139 (נמוך) ל ₪ 0.05322 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 24.6508189958524293612, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0845014712.

ביצועים לטווח קצר, SAND נע ב -0.72% בשעה האחרונה ו -0.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 56.19K.

Sandbox (SAND) מידע שוק

דירוג No.148 שווי שוק ₪ 151.35M₪ 151.35M ₪ 151.35M נפח (24 שעות) ₪ 56.19K₪ 56.19K ₪ 56.19K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 154.56M₪ 154.56M ₪ 154.56M אספקת מחזור 2.94B 2.94B 2.94B אספקה כוללת 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 נתח שוק 0.01% תאריך הנפקה 2020-08-14 00:00:00 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Sandbox הוא ₪ 151.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 56.19K. ההיצע במחזור של SAND הוא 2.94B, עם היצע כולל של 3000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 154.56M.