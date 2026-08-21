GCoin מחיר היום

מחיר GCoin (GC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GC ל USD הוא $ 0 לכל GC.

GCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 74,401, עם היצע במחזור של 100.00M GC. ב‑24 השעות האחרונות, GC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.064704, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GC נע ב -6.45% בשעה האחרונה ו +10.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 697.75.

GCoin (GC) מידע שוק

שווי שוק $ 74.40K$ 74.40K $ 74.40K נפח (24 שעות) $ 697.75$ 697.75 $ 697.75 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 74.40K$ 74.40K $ 74.40K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GCoin הוא $ 74.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 697.75. ההיצע במחזור של GC הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.40K.