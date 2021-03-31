ILV

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

שֵׁםILV

דירוגNo.390

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)249.75%

אספקת מחזור6,338,747.43584567

מקסימום היצע0

אספקה כוללת9,072,705.08684864

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2021-03-31 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים2868.94660798,2021-05-29

המחיר הנמוך ביותר9.1222981250739,2025-06-22

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

