עוד על XP

XP מידע על מחיר

XP מסמך לבן

XP אתר רשמי

XP טוקניומיקה

XP תחזית מחיר

XP היסטוריה

XP מדריך קנייה

XPממיר מטבעות לפיאט

XP ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Xphere סֵמֶל

Xphere מְחִיר(XP)

1 XP ל USDמחיר חי:

$0.01395
$0.01395$0.01395
-3.85%1D
USD
Xphere (XP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:15:13 (UTC+8)

Xphere (XP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01387
$ 0.01387$ 0.01387
24 שעות נמוך
$ 0.01462
$ 0.01462$ 0.01462
גבוה 24 שעות

$ 0.01387
$ 0.01387$ 0.01387

$ 0.01462
$ 0.01462$ 0.01462

$ 0.06942051775280159
$ 0.06942051775280159$ 0.06942051775280159

$ 0.010296224545133351
$ 0.010296224545133351$ 0.010296224545133351

+0.07%

-3.85%

-4.72%

-4.72%

Xphere (XP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01395. במהלך 24 השעות האחרונות, XP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01387 לבין שיא של $ 0.01462, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06942051775280159, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.010296224545133351.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XP השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -3.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Xphere (XP) מידע שוק

No.780

$ 28.18M
$ 28.18M$ 28.18M

$ 452.26K
$ 452.26K$ 452.26K

$ 76.73M
$ 76.73M$ 76.73M

2.02B
2.02B 2.02B

5,500,000,000
5,500,000,000 5,500,000,000

2,019,991,909.0312831
2,019,991,909.0312831 2,019,991,909.0312831

36.72%

XPHERE

שווי השוק הנוכחי של Xphere הוא $ 28.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 452.26K. ההיצע במחזור של XP הוא 2.02B, עם היצע כולל של 2019991909.0312831. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.73M.

Xphere (XP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Xphereהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0005586-3.85%
30 ימים$ +0.00107+8.30%
60 ימים$ -0.00869-38.39%
90 ימים$ -0.00331-19.18%
Xphere שינוי מחיר היום

היום,XP רשם שינוי של $ -0.0005586 (-3.85%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Xphere שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00107 (+8.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Xphere שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XP ראה שינוי של $ -0.00869 (-38.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Xphere שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00331 (-19.18%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Xphere (XP)?

בדוק את Xphere עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהXphere (XP)

XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform.

Xphere זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Xphereההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Xphereאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXphere לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Xphereתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Xphere (XP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Xphere (XP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Xphere.

בדוק את Xphere תחזית המחיר עכשיו‏!

Xphere (XP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Xphere (XP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Xphere (XP)

מחפש איך לקנותXphere? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Xphereב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XP למטבעות מקומיים

1 Xphere(XP) ל VND
367.09425
1 Xphere(XP) ל AUD
A$0.0213435
1 Xphere(XP) ל GBP
0.010323
1 Xphere(XP) ל EUR
0.0118575
1 Xphere(XP) ל USD
$0.01395
1 Xphere(XP) ל MYR
RM0.05859
1 Xphere(XP) ל TRY
0.5718105
1 Xphere(XP) ל JPY
¥2.05065
1 Xphere(XP) ל ARS
ARS$18.6247845
1 Xphere(XP) ל RUB
1.1278575
1 Xphere(XP) ל INR
1.221183
1 Xphere(XP) ל IDR
Rp224.9999685
1 Xphere(XP) ל KRW
19.374876
1 Xphere(XP) ל PHP
0.7899885
1 Xphere(XP) ל EGP
￡E.0.6767145
1 Xphere(XP) ל BRL
R$0.075609
1 Xphere(XP) ל CAD
C$0.019251
1 Xphere(XP) ל BDT
1.697157
1 Xphere(XP) ל NGN
21.3302475
1 Xphere(XP) ל COP
$56.024037
1 Xphere(XP) ל ZAR
R.0.244962
1 Xphere(XP) ל UAH
0.5782275
1 Xphere(XP) ל VES
Bs1.953
1 Xphere(XP) ל CLP
$13.392
1 Xphere(XP) ל PKR
Rs3.955104
1 Xphere(XP) ל KZT
7.463808
1 Xphere(XP) ל THB
฿0.452259
1 Xphere(XP) ל TWD
NT$0.4250565
1 Xphere(XP) ל AED
د.إ0.0511965
1 Xphere(XP) ל CHF
Fr0.01116
1 Xphere(XP) ל HKD
HK$0.1089495
1 Xphere(XP) ל AMD
֏5.340618
1 Xphere(XP) ל MAD
.د.م0.12555
1 Xphere(XP) ל MXN
$0.259191
1 Xphere(XP) ל SAR
ريال0.0523125
1 Xphere(XP) ל PLN
0.050778
1 Xphere(XP) ל RON
лв0.0601245
1 Xphere(XP) ל SEK
kr0.1326645
1 Xphere(XP) ל BGN
лв0.0232965
1 Xphere(XP) ל HUF
Ft4.7367225
1 Xphere(XP) ל CZK
0.2925315
1 Xphere(XP) ל KWD
د.ك0.00425475
1 Xphere(XP) ל ILS
0.0470115
1 Xphere(XP) ל AOA
Kz12.7164015
1 Xphere(XP) ל BHD
.د.ب0.00525915
1 Xphere(XP) ל BMD
$0.01395
1 Xphere(XP) ל DKK
kr0.0888615
1 Xphere(XP) ל HNL
L0.365211
1 Xphere(XP) ל MUR
0.636678
1 Xphere(XP) ל NAD
$0.2445435
1 Xphere(XP) ל NOK
kr0.1404765
1 Xphere(XP) ל NZD
$0.023715
1 Xphere(XP) ל PAB
B/.0.01395
1 Xphere(XP) ל PGK
K0.058869
1 Xphere(XP) ל QAR
ر.ق0.0506385
1 Xphere(XP) ל RSD
дин.1.396674

Xphere מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Xphere, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרXphere הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Xphere

כמה שווה Xphere (XP) היום?
החי XPהמחיר ב USD הוא 0.01395 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XP ל USD?
המחיר הנוכחי של XP ל USD הוא $ 0.01395. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Xphere?
שווי השוק של XP הוא $ 28.18M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XP?
ההיצע במחזור של XP הוא 2.02B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XP?
‏‏XP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.06942051775280159 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XP?
XP ‏‏רשם מחירATL של 0.010296224545133351 USD.
מהו נפח המסחר של XP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XP הוא $ 452.26K USD.
האם XP יעלה השנה?
XP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:15:13 (UTC+8)

Xphere (XP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

XP-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XP
XP
USD
USD

1 XP = 0.01395 USD

מסחרXP

USDTXP
$0.01395
$0.01395$0.01395
-3.71%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד