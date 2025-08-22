עוד על NXPC

NEXPACE

NEXPACE מְחִיר(NXPC)

NEXPACE (NXPC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:28:39 (UTC+8)

NEXPACE (NXPC) מידע על מחיר (USD)

NEXPACE (NXPC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.7333. במהלך 24 השעות האחרונות, NXPC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.7306 לבין שיא של $ 0.8103, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NXPCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.8393480388979015, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.7410265219327012.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NXPC השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -5.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NEXPACE (NXPC) מידע שוק

AVAX_CCHAIN

שווי השוק הנוכחי של NEXPACE הוא $ 145.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.47M. ההיצע במחזור של NXPC הוא 198.35M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 733.30M.

NEXPACE (NXPC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NEXPACEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.043137-5.56%
30 ימים$ -0.341-31.75%
60 ימים$ -0.1653-18.40%
90 ימים$ -1.18-61.68%
NEXPACE שינוי מחיר היום

היום,NXPC רשם שינוי של $ -0.043137 (-5.56%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NEXPACE שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.341 (-31.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NEXPACE שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NXPC ראה שינוי של $ -0.1653 (-18.40%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NEXPACE שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.18 (-61.68%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NEXPACE (NXPC)?

בדוק את NEXPACE עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNEXPACE (NXPC)

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

NEXPACE זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NEXPACEההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNXPC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NEXPACEאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNEXPACE לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NEXPACEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NEXPACE (NXPC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NEXPACE (NXPC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NEXPACE.

בדוק את NEXPACE תחזית המחיר עכשיו‏!

NEXPACE (NXPC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NEXPACE (NXPC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NXPC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NEXPACE (NXPC)

מחפש איך לקנותNEXPACE? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NEXPACEב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NXPC למטבעות מקומיים

NEXPACE מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NEXPACE, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNEXPACE הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NEXPACE

כמה שווה NEXPACE (NXPC) היום?
החי NXPCהמחיר ב USD הוא 0.7333 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NXPC ל USD?
המחיר הנוכחי של NXPC ל USD הוא $ 0.7333. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NEXPACE?
שווי השוק של NXPC הוא $ 145.45M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NXPC?
ההיצע במחזור של NXPC הוא 198.35M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NXPC?
‏‏NXPC השיג מחיר שיא (ATH) של 3.8393480388979015 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NXPC?
NXPC ‏‏רשם מחירATL של 0.7410265219327012 USD.
מהו נפח המסחר של NXPC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NXPC הוא $ 1.47M USD.
האם NXPC יעלה השנה?
NXPC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NXPC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:28:39 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

