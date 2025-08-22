עוד על ALE

Project Ailey סֵמֶל

Project Ailey מְחִיר(ALE)

1 ALE ל USDמחיר חי:

$0.515
$0.515
-0.50%1D
USD
Project Ailey (ALE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:59:26 (UTC+8)

Project Ailey (ALE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.5149
$ 0.5149
24 שעות נמוך
$ 0.5186
$ 0.5186
גבוה 24 שעות

$ 0.5149
$ 0.5149

$ 0.5186
$ 0.5186

$ 0.5871473345118612
$ 0.5871473345118612

$ 0.10889296506695555
$ 0.10889296506695555

+0.03%

-0.50%

-0.55%

-0.55%

Project Ailey (ALE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5151. במהלך 24 השעות האחרונות, ALE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5149 לבין שיא של $ 0.5186, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5871473345118612, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.10889296506695555.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALE השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Project Ailey (ALE) מידע שוק

No.241

$ 195.86M
$ 195.86M

$ 210.75K
$ 210.75K

$ 515.10M
$ 515.10M

380.24M
380.24M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

38.02%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Project Ailey הוא $ 195.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 210.75K. ההיצע במחזור של ALE הוא 380.24M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 515.10M.

Project Ailey (ALE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Project Aileyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.002588-0.50%
30 ימים$ -0.0167-3.15%
60 ימים$ -0.0462-8.24%
90 ימים$ -0.0564-9.87%
Project Ailey שינוי מחיר היום

היום,ALE רשם שינוי של $ -0.002588 (-0.50%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Project Ailey שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0167 (-3.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Project Ailey שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ALE ראה שינוי של $ -0.0462 (-8.24%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Project Ailey שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0564 (-9.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Project Ailey (ALE)?

בדוק את Project Ailey עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהProject Ailey (ALE)

Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.

Project Ailey זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Project Aileyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקALE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Project Aileyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךProject Ailey לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Project Aileyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Project Ailey (ALE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Project Ailey (ALE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Project Ailey.

בדוק את Project Ailey תחזית המחיר עכשיו‏!

Project Ailey (ALE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Project Ailey (ALE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Project Ailey (ALE)

מחפש איך לקנותProject Ailey? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Project Aileyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ALE למטבעות מקומיים

1 Project Ailey(ALE) ל VND
13,554.8565
1 Project Ailey(ALE) ל AUD
A$0.788103
1 Project Ailey(ALE) ל GBP
0.381174
1 Project Ailey(ALE) ל EUR
0.437835
1 Project Ailey(ALE) ל USD
$0.5151
1 Project Ailey(ALE) ל MYR
RM2.16342
1 Project Ailey(ALE) ל TRY
21.113949
1 Project Ailey(ALE) ל JPY
¥75.7197
1 Project Ailey(ALE) ל ARS
ARS$680.4471
1 Project Ailey(ALE) ל RUB
41.640684
1 Project Ailey(ALE) ל INR
45.107307
1 Project Ailey(ALE) ל IDR
Rp8,308.063353
1 Project Ailey(ALE) ל KRW
714.423096
1 Project Ailey(ALE) ל PHP
29.180415
1 Project Ailey(ALE) ל EGP
￡E.24.977199
1 Project Ailey(ALE) ל BRL
R$2.791842
1 Project Ailey(ALE) ל CAD
C$0.710838
1 Project Ailey(ALE) ל BDT
62.667066
1 Project Ailey(ALE) ל NGN
787.613655
1 Project Ailey(ALE) ל COP
$2,068.672506
1 Project Ailey(ALE) ל ZAR
R.9.034854
1 Project Ailey(ALE) ל UAH
21.350895
1 Project Ailey(ALE) ל VES
Bs72.114
1 Project Ailey(ALE) ל CLP
$493.9809
1 Project Ailey(ALE) ל PKR
Rs146.041152
1 Project Ailey(ALE) ל KZT
275.599104
1 Project Ailey(ALE) ל THB
฿16.709844
1 Project Ailey(ALE) ל TWD
NT$15.689946
1 Project Ailey(ALE) ל AED
د.إ1.890417
1 Project Ailey(ALE) ל CHF
Fr0.41208
1 Project Ailey(ALE) ל HKD
HK$4.022931
1 Project Ailey(ALE) ל AMD
֏196.675482
1 Project Ailey(ALE) ל MAD
.د.م4.6359
1 Project Ailey(ALE) ל MXN
$9.601464
1 Project Ailey(ALE) ל SAR
ريال1.931625
1 Project Ailey(ALE) ל PLN
1.874964
1 Project Ailey(ALE) ל RON
лв2.225232
1 Project Ailey(ALE) ל SEK
kr4.903752
1 Project Ailey(ALE) ל BGN
лв0.860217
1 Project Ailey(ALE) ל HUF
Ft175.144302
1 Project Ailey(ALE) ל CZK
10.811949
1 Project Ailey(ALE) ל KWD
د.ك0.1571055
1 Project Ailey(ALE) ל ILS
1.735887
1 Project Ailey(ALE) ל AOA
Kz469.549707
1 Project Ailey(ALE) ל BHD
.د.ب0.1941927
1 Project Ailey(ALE) ל BMD
$0.5151
1 Project Ailey(ALE) ל DKK
kr3.286338
1 Project Ailey(ALE) ל HNL
L13.485318
1 Project Ailey(ALE) ל MUR
23.509164
1 Project Ailey(ALE) ל NAD
$9.029703
1 Project Ailey(ALE) ל NOK
kr5.197359
1 Project Ailey(ALE) ל NZD
$0.87567
1 Project Ailey(ALE) ל PAB
B/.0.5151
1 Project Ailey(ALE) ל PGK
K2.173722
1 Project Ailey(ALE) ל QAR
ر.ق1.869813
1 Project Ailey(ALE) ל RSD
дин.51.618171

Project Ailey מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Project Ailey, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרProject Ailey הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Project Ailey

כמה שווה Project Ailey (ALE) היום?
החי ALEהמחיר ב USD הוא 0.5151 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ALE ל USD?
המחיר הנוכחי של ALE ל USD הוא $ 0.5151. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Project Ailey?
שווי השוק של ALE הוא $ 195.86M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ALE?
ההיצע במחזור של ALE הוא 380.24M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ALE?
‏‏ALE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.5871473345118612 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ALE?
ALE ‏‏רשם מחירATL של 0.10889296506695555 USD.
מהו נפח המסחר של ALE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ALE הוא $ 210.75K USD.
האם ALE יעלה השנה?
ALE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ALE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:59:26 (UTC+8)

Project Ailey (ALE) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ALE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ALE
ALE
USD
USD

1 ALE = 0.5151 USD

מסחרALE

USDTALE
$0.515
$0.515
-0.48%

