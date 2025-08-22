Project Ailey (ALE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5151. במהלך 24 השעות האחרונות, ALE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5149 לבין שיא של $ 0.5186, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5871473345118612, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.10889296506695555.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALE השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Project Ailey (ALE) מידע שוק
No.241
$ 195.86M
$ 210.75K
$ 515.10M
380.24M
1,000,000,000
1,000,000,000
38.02%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Project Ailey הוא $ 195.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 210.75K. ההיצע במחזור של ALE הוא 380.24M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 515.10M.
Project Ailey (ALE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Project Aileyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.002588
-0.50%
30 ימים
$ -0.0167
-3.15%
60 ימים
$ -0.0462
-8.24%
90 ימים
$ -0.0564
-9.87%
Project Ailey שינוי מחיר היום
היום,ALE רשם שינוי של $ -0.002588 (-0.50%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Project Ailey שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0167 (-3.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Project Ailey שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ALE ראה שינוי של $ -0.0462 (-8.24%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Project Ailey שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0564 (-9.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Project Ailey (ALE)?
Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.
Project Aileyתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Project Ailey (ALE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Project Ailey (ALE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Project Ailey.
הבנת הטוקנומיקה של Project Ailey (ALE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
