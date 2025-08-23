עוד על YGG

Yield Guild Games סֵמֶל

Yield Guild Games מְחִיר(YGG)

Yield Guild Games (YGG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:16:28 (UTC+8)

Yield Guild Games (YGG) מידע על מחיר (USD)

Yield Guild Games (YGG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1606. במהלך 24 השעות האחרונות, YGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1567 לבין שיא של $ 0.1757, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.495791520389345, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.119167900856695.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YGG השתנה ב +0.94% במהלך השעה האחרונה, -3.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yield Guild Games (YGG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Yield Guild Games הוא $ 95.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.46M. ההיצע במחזור של YGG הוא 593.10M, עם היצע כולל של 999716414.322777. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 160.60M.

Yield Guild Games (YGG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Yield Guild Gamesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.005984-3.59%
30 ימים$ -0.0159-9.01%
60 ימים$ +0.0207+14.79%
90 ימים$ -0.0553-25.62%
Yield Guild Games שינוי מחיר היום

היום,YGG רשם שינוי של $ -0.005984 (-3.59%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Yield Guild Games שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0159 (-9.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Yield Guild Games שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,YGG ראה שינוי של $ +0.0207 (+14.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Yield Guild Games שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0553 (-25.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Yield Guild Games (YGG)?

בדוק את Yield Guild Games עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהYield Guild Games (YGG)

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Yield Guild Games זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Yield Guild Gamesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקYGG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Yield Guild Gamesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךYield Guild Games לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Yield Guild Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yield Guild Games (YGG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yield Guild Games (YGG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yield Guild Games.

בדוק את Yield Guild Games תחזית המחיר עכשיו‏!

Yield Guild Games (YGG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yield Guild Games (YGG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YGG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Yield Guild Games (YGG)

מחפש איך לקנותYield Guild Games? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Yield Guild Gamesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

YGG למטבעות מקומיים

Yield Guild Games מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Yield Guild Games, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרYield Guild Games הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Yield Guild Games

כמה שווה Yield Guild Games (YGG) היום?
החי YGGהמחיר ב USD הוא 0.1606 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YGG ל USD?
המחיר הנוכחי של YGG ל USD הוא $ 0.1606. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yield Guild Games?
שווי השוק של YGG הוא $ 95.25M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YGG?
ההיצע במחזור של YGG הוא 593.10M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YGG?
‏‏YGG השיג מחיר שיא (ATH) של 11.495791520389345 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YGG?
YGG ‏‏רשם מחירATL של 0.119167900856695 USD.
מהו נפח המסחר של YGG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YGG הוא $ 2.46M USD.
האם YGG יעלה השנה?
YGG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YGG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:16:28 (UTC+8)

