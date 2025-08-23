Yield Guild Games (YGG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1606. במהלך 24 השעות האחרונות, YGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1567 לבין שיא של $ 0.1757, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.495791520389345, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.119167900856695.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, YGG השתנה ב +0.94% במהלך השעה האחרונה, -3.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Yield Guild Games (YGG) מידע שוק
No.381
$ 95.25M
$ 95.25M$ 95.25M
$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M
$ 160.60M
$ 160.60M$ 160.60M
593.10M
593.10M 593.10M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,716,414.322777
999,716,414.322777 999,716,414.322777
59.30%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Yield Guild Games הוא $ 95.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.46M. ההיצע במחזור של YGG הוא 593.10M, עם היצע כולל של 999716414.322777. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 160.60M.
Yield Guild Games (YGG) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Yield Guild Gamesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.005984
-3.59%
30 ימים
$ -0.0159
-9.01%
60 ימים
$ +0.0207
+14.79%
90 ימים
$ -0.0553
-25.62%
Yield Guild Games שינוי מחיר היום
היום,YGG רשם שינוי של $ -0.005984 (-3.59%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Yield Guild Games שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0159 (-9.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Yield Guild Games שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,YGG ראה שינוי של $ +0.0207 (+14.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Yield Guild Games שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0553 (-25.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Yield Guild Games (YGG)?
Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.
Yield Guild Games זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Yield Guild Gamesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקYGG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Yield Guild Gamesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךYield Guild Games לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Yield Guild Gamesתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Yield Guild Games (YGG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yield Guild Games (YGG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yield Guild Games.
הבנת הטוקנומיקה של Yield Guild Games (YGG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YGG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Yield Guild Games (YGG)
מחפש איך לקנותYield Guild Games? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Yield Guild Gamesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.