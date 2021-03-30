מה זהAxie Infinity (AXS)

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Axie Infinityתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Axie Infinity (AXS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Axie Infinity (AXS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Axie Infinity.

Axie Infinity (AXS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Axie Infinity (AXS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AXS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

למובן מעמיק יותר של Axie Infinity, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Axie Infinity כמה שווה Axie Infinity (AXS) היום? החי AXSהמחיר ב USD הוא 2.333 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי AXS ל USD? $ 2.333 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של AXS ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Axie Infinity? שווי השוק של AXS הוא $ 388.45M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של AXS? ההיצע במחזור של AXS הוא 166.50M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AXS? ‏‏AXS השיג מחיר שיא (ATH) של 165.36907993744018 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AXS? AXS ‏‏רשם מחירATL של 0.12343134 USD . מהו נפח המסחר של AXS? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AXS הוא $ 1.65M USD . האם AXS יעלה השנה? AXS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AXS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

