Axie Infinity (AXS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.333. במהלך 24 השעות האחרונות, AXS נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.276 לבין שיא של $ 2.541, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AXSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 165.36907993744018, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.12343134.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AXS השתנה ב +1.21% במהלך השעה האחרונה, -2.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Axie Infinity (AXS) מידע שוק
No.141
$ 388.45M
$ 1.65M
$ 629.91M
166.50M
270,000,000
0.01%
2021-03-30 00:00:00
ETH
שווי השוק הנוכחי של Axie Infinity הוא $ 388.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.65M. ההיצע במחזור של AXS הוא 166.50M, עם היצע כולל של 270000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 629.91M.
Axie Infinity (AXS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Axie Infinityהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.05979
-2.50%
30 ימים
$ -0.264
-10.17%
60 ימים
$ +0.146
+6.67%
90 ימים
$ -0.555
-19.22%
Axie Infinity שינוי מחיר היום
היום,AXS רשם שינוי של $ -0.05979 (-2.50%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Axie Infinity שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.264 (-10.17%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Axie Infinity שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AXS ראה שינוי של $ +0.146 (+6.67%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Axie Infinity שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.555 (-19.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Axie Infinity (AXS)?
Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.
Axie Infinity זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקAXS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Axie Infinityאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAxie Infinity לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Axie Infinityתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Axie Infinity (AXS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Axie Infinity (AXS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Axie Infinity.
הבנת הטוקנומיקה של Axie Infinity (AXS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AXS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Axie Infinity (AXS)
מחפש איך לקנותAxie Infinity? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Axie Infinityב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.