Axie Infinity סֵמֶל

Axie Infinity מְחִיר(AXS)

1 AXS ל USDמחיר חי:

$2.332
$2.332$2.332
-2.50%1D
USD
Axie Infinity (AXS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:22:51 (UTC+8)

Axie Infinity (AXS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.276
$ 2.276$ 2.276
24 שעות נמוך
$ 2.541
$ 2.541$ 2.541
גבוה 24 שעות

$ 2.276
$ 2.276$ 2.276

$ 2.541
$ 2.541$ 2.541

$ 165.36907993744018
$ 165.36907993744018$ 165.36907993744018

$ 0.12343134
$ 0.12343134$ 0.12343134

+1.21%

-2.50%

+1.52%

+1.52%

Axie Infinity (AXS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.333. במהלך 24 השעות האחרונות, AXS נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.276 לבין שיא של $ 2.541, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AXSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 165.36907993744018, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.12343134.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AXS השתנה ב +1.21% במהלך השעה האחרונה, -2.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Axie Infinity (AXS) מידע שוק

No.141

$ 388.45M
$ 388.45M$ 388.45M

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

$ 629.91M
$ 629.91M$ 629.91M

166.50M
166.50M 166.50M

270,000,000
270,000,000 270,000,000

0.01%

2021-03-30 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Axie Infinity הוא $ 388.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.65M. ההיצע במחזור של AXS הוא 166.50M, עם היצע כולל של 270000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 629.91M.

Axie Infinity (AXS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Axie Infinityהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.05979-2.50%
30 ימים$ -0.264-10.17%
60 ימים$ +0.146+6.67%
90 ימים$ -0.555-19.22%
Axie Infinity שינוי מחיר היום

היום,AXS רשם שינוי של $ -0.05979 (-2.50%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Axie Infinity שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.264 (-10.17%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Axie Infinity שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AXS ראה שינוי של $ +0.146 (+6.67%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Axie Infinity שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.555 (-19.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

מה זהAxie Infinity (AXS)

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Axie Infinity זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Axie Infinityההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAXS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Axie Infinityאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAxie Infinity לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Axie Infinity

כמה שווה Axie Infinity (AXS) היום?
החי AXSהמחיר ב USD הוא 2.333 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AXS ל USD?
המחיר הנוכחי של AXS ל USD הוא $ 2.333. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Axie Infinity?
שווי השוק של AXS הוא $ 388.45M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AXS?
ההיצע במחזור של AXS הוא 166.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AXS?
‏‏AXS השיג מחיר שיא (ATH) של 165.36907993744018 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AXS?
AXS ‏‏רשם מחירATL של 0.12343134 USD.
מהו נפח המסחר של AXS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AXS הוא $ 1.65M USD.
האם AXS יעלה השנה?
AXS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AXS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:22:51 (UTC+8)

