CROSS מחיר היום

מחיר CROSS (CROSS) בזמן אמת היום הוא $ 0.11615, עם שינוי של 5.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CROSS ל USD הוא $ 0.11615 לכל CROSS.

CROSS כרגע מדורג במקום #453 לפי שווי שוק של $ 38.94M, עם היצע במחזור של 335.22M CROSS. ב‑24 השעות האחרונות, CROSS סחר בין $ 0.09984 (נמוך) ל $ 0.13818 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.4431755260236053, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.04656997751656906.

ביצועים לטווח קצר, CROSS נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו -9.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 310.80K.

CROSS (CROSS) מידע שוק

דירוג No.453 שווי שוק $ 38.94M$ 38.94M $ 38.94M נפח (24 שעות) $ 310.80K$ 310.80K $ 310.80K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 116.15M$ 116.15M $ 116.15M אספקת מחזור 335.22M 335.22M 335.22M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 33.52% בלוקצ'יין ציבורי BSC

