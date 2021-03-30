AXS

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

שֵׁםAXS

דירוגNo.135

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0001%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)27.25%

אספקת מחזור166,744,436.05331996

מקסימום היצע0

אספקה כוללת270,000,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2021-03-30 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים165.36907993744018,2021-11-06

המחיר הנמוך ביותר0.12343134,2020-11-06

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

