Mocaverse סֵמֶל

Mocaverse מְחִיר(MOCA)

1 MOCA ל USDמחיר חי:

$0.06954
$0.06954$0.06954
-2.71%1D
USD
Mocaverse (MOCA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:45:40 (UTC+8)

Mocaverse (MOCA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.06898
$ 0.06898$ 0.06898
24 שעות נמוך
$ 0.07417
$ 0.07417$ 0.07417
גבוה 24 שעות

$ 0.06898
$ 0.06898$ 0.06898

$ 0.07417
$ 0.07417$ 0.07417

$ 0.4914401125466104
$ 0.4914401125466104$ 0.4914401125466104

$ 0.06047180011608889
$ 0.06047180011608889$ 0.06047180011608889

-0.61%

-2.71%

-2.01%

-2.01%

Mocaverse (MOCA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06945. במהלך 24 השעות האחרונות, MOCA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06898 לבין שיא של $ 0.07417, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOCAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4914401125466104, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06047180011608889.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOCA השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, -2.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mocaverse (MOCA) מידע שוק

No.180

$ 251.76M
$ 251.76M$ 251.76M

$ 59.87K
$ 59.87K$ 59.87K

$ 617.33M
$ 617.33M$ 617.33M

3.63B
3.63B 3.63B

8,888,888,888
8,888,888,888 8,888,888,888

8,888,888,888
8,888,888,888 8,888,888,888

40.78%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Mocaverse הוא $ 251.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.87K. ההיצע במחזור של MOCA הוא 3.63B, עם היצע כולל של 8888888888. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 617.33M.

Mocaverse (MOCA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Mocaverseהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001937-2.71%
30 ימים$ -0.01621-18.93%
60 ימים$ -0.00167-2.35%
90 ימים$ -0.02126-23.44%
Mocaverse שינוי מחיר היום

היום,MOCA רשם שינוי של $ -0.001937 (-2.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Mocaverse שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01621 (-18.93%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Mocaverse שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MOCA ראה שינוי של $ -0.00167 (-2.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Mocaverse שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02126 (-23.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Mocaverse (MOCA)?

בדוק את Mocaverse עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMocaverse (MOCA)

$MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation.

Mocaverse זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Mocaverseההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMOCA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Mocaverseאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMocaverse לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Mocaverseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mocaverse (MOCA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mocaverse (MOCA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mocaverse.

בדוק את Mocaverse תחזית המחיר עכשיו‏!

Mocaverse (MOCA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mocaverse (MOCA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOCA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Mocaverse (MOCA)

מחפש איך לקנותMocaverse? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Mocaverseב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Mocaverse מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Mocaverse, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרMocaverse הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Mocaverse

כמה שווה Mocaverse (MOCA) היום?
החי MOCAהמחיר ב USD הוא 0.06945 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOCA ל USD?
המחיר הנוכחי של MOCA ל USD הוא $ 0.06945. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mocaverse?
שווי השוק של MOCA הוא $ 251.76M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOCA?
ההיצע במחזור של MOCA הוא 3.63B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOCA?
‏‏MOCA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.4914401125466104 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOCA?
MOCA ‏‏רשם מחירATL של 0.06047180011608889 USD.
מהו נפח המסחר של MOCA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOCA הוא $ 59.87K USD.
האם MOCA יעלה השנה?
MOCA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOCA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:45:40 (UTC+8)

