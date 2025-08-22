עוד על GOMINING

GoMining סֵמֶל

GoMining מְחִיר(GOMINING)

1 GOMINING ל USDמחיר חי:

$0.5192
$0.5192$0.5192
-1.42%1D
USD
GoMining (GOMINING) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:53:12 (UTC+8)

GoMining (GOMINING) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.5175
$ 0.5175$ 0.5175
24 שעות נמוך
$ 0.5366
$ 0.5366$ 0.5366
גבוה 24 שעות

$ 0.5175
$ 0.5175$ 0.5175

$ 0.5366
$ 0.5366$ 0.5366

$ 0.7015555268551232
$ 0.7015555268551232$ 0.7015555268551232

$ 0.03591792142928664
$ 0.03591792142928664$ 0.03591792142928664

-0.20%

-1.42%

+1.48%

+1.48%

GoMining (GOMINING) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5192. במהלך 24 השעות האחרונות, GOMINING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5175 לבין שיא של $ 0.5366, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOMININGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7015555268551232, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03591792142928664.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOMINING השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GoMining (GOMINING) מידע שוק

No.225

$ 211.46M
$ 211.46M$ 211.46M

$ 376.77K
$ 376.77K$ 376.77K

$ 213.31M
$ 213.31M$ 213.31M

407.28M
407.28M 407.28M

410,841,252.30112106
410,841,252.30112106 410,841,252.30112106

410,841,252.30112106
410,841,252.30112106 410,841,252.30112106

99.13%

ETH

שווי השוק הנוכחי של GoMining הוא $ 211.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 376.77K. ההיצע במחזור של GOMINING הוא 407.28M, עם היצע כולל של 410841252.30112106. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 213.31M.

GoMining (GOMINING) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של GoMiningהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.007479-1.42%
30 ימים$ +0.0557+12.01%
60 ימים$ +0.0986+23.44%
90 ימים$ +0.1027+24.65%
GoMining שינוי מחיר היום

היום,GOMINING רשם שינוי של $ -0.007479 (-1.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

GoMining שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0557 (+12.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

GoMining שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GOMINING ראה שינוי של $ +0.0986 (+23.44%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

GoMining שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1027 (+24.65%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של GoMining (GOMINING)?

בדוק את GoMining עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGoMining (GOMINING)

GoMining is a digital mining platform that offers multiple ways to earn Bitcoin and leverage exposure to it via a user-friendly ecosystem powered by the GOMINING utility token. This ecosystem’s key offerings include digital miner collectibles linked to real Bitcoin mining power and a competitive GameFi mining experience in the Miner Wars game.

GoMining זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול GoMiningההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGOMINING את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים GoMiningאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGoMining לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

GoMiningתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GoMining (GOMINING) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GoMining (GOMINING) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GoMining.

בדוק את GoMining תחזית המחיר עכשיו‏!

GoMining (GOMINING) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GoMining (GOMINING) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOMINING הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות GoMining (GOMINING)

מחפש איך לקנותGoMining? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש GoMiningב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GOMINING למטבעות מקומיים

1 GoMining(GOMINING) ל VND
13,662.748
1 GoMining(GOMINING) ל AUD
A$0.799568
1 GoMining(GOMINING) ל GBP
0.384208
1 GoMining(GOMINING) ל EUR
0.44132
1 GoMining(GOMINING) ל USD
$0.5192
1 GoMining(GOMINING) ל MYR
RM2.18064
1 GoMining(GOMINING) ל TRY
21.282008
1 GoMining(GOMINING) ל JPY
¥76.3224
1 GoMining(GOMINING) ל ARS
ARS$685.8632
1 GoMining(GOMINING) ל RUB
41.842328
1 GoMining(GOMINING) ל INR
45.45596
1 GoMining(GOMINING) ל IDR
Rp8,511.474048
1 GoMining(GOMINING) ל KRW
720.109632
1 GoMining(GOMINING) ל PHP
29.454216
1 GoMining(GOMINING) ל EGP
￡E.25.170816
1 GoMining(GOMINING) ל BRL
R$2.824448
1 GoMining(GOMINING) ל CAD
C$0.716496
1 GoMining(GOMINING) ל BDT
62.584368
1 GoMining(GOMINING) ל NGN
792.667832
1 GoMining(GOMINING) ל COP
$2,076.8
1 GoMining(GOMINING) ל ZAR
R.9.101576
1 GoMining(GOMINING) ל UAH
21.266432
1 GoMining(GOMINING) ל VES
Bs72.688
1 GoMining(GOMINING) ל CLP
$497.9128
1 GoMining(GOMINING) ל PKR
Rs146.004232
1 GoMining(GOMINING) ל KZT
276.608992
1 GoMining(GOMINING) ל THB
฿16.842848
1 GoMining(GOMINING) ל TWD
NT$15.80964
1 GoMining(GOMINING) ל AED
د.إ1.905464
1 GoMining(GOMINING) ל CHF
Fr0.41536
1 GoMining(GOMINING) ל HKD
HK$4.04976
1 GoMining(GOMINING) ל AMD
֏196.589888
1 GoMining(GOMINING) ל MAD
.د.م4.657224
1 GoMining(GOMINING) ל MXN
$9.677888
1 GoMining(GOMINING) ל SAR
ريال1.947
1 GoMining(GOMINING) ל PLN
1.889888
1 GoMining(GOMINING) ל RON
лв2.242944
1 GoMining(GOMINING) ל SEK
kr4.942784
1 GoMining(GOMINING) ל BGN
лв0.867064
1 GoMining(GOMINING) ל HUF
Ft176.356664
1 GoMining(GOMINING) ל CZK
10.892816
1 GoMining(GOMINING) ל KWD
د.ك0.158356
1 GoMining(GOMINING) ל ILS
1.754896
1 GoMining(GOMINING) ל AOA
Kz473.287144
1 GoMining(GOMINING) ל BHD
.د.ب0.1957384
1 GoMining(GOMINING) ל BMD
$0.5192
1 GoMining(GOMINING) ל DKK
kr3.312496
1 GoMining(GOMINING) ל HNL
L13.462856
1 GoMining(GOMINING) ל MUR
23.696288
1 GoMining(GOMINING) ל NAD
$9.075616
1 GoMining(GOMINING) ל NOK
kr5.24392
1 GoMining(GOMINING) ל NZD
$0.88264
1 GoMining(GOMINING) ל PAB
B/.0.5192
1 GoMining(GOMINING) ל PGK
K2.170256
1 GoMining(GOMINING) ל QAR
ر.ق1.874312
1 GoMining(GOMINING) ל RSD
дин.51.992688

GoMining מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של GoMining, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGoMining הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על GoMining

כמה שווה GoMining (GOMINING) היום?
החי GOMININGהמחיר ב USD הוא 0.5192 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOMINING ל USD?
המחיר הנוכחי של GOMINING ל USD הוא $ 0.5192. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GoMining?
שווי השוק של GOMINING הוא $ 211.46M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOMINING?
ההיצע במחזור של GOMINING הוא 407.28M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOMINING?
‏‏GOMINING השיג מחיר שיא (ATH) של 0.7015555268551232 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOMINING?
GOMINING ‏‏רשם מחירATL של 0.03591792142928664 USD.
מהו נפח המסחר של GOMINING?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOMINING הוא $ 376.77K USD.
האם GOMINING יעלה השנה?
GOMINING ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOMINING תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:53:12 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

