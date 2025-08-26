GMT מחיר (GMT)
GMT (GMT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03817402. במהלך 24 השעות האחרונות, GMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03807666 לבין שיא של $ 0.04278161, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03690885.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GMT השתנה ב -1.70% במהלך השעה האחרונה, -10.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של GMT הוא $ 116.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GMT הוא 3.05B, עם היצע כולל של 5081924604.900692. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 193.44M.
במהלך היום, השינוי במחיר של GMTל USDהיה $ -0.00440074596287919.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGMT ל USDהיה . $ -0.0092901974.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGMT ל USDהיה $ -0.0034183040.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GMTל USDהיה $ -0.02159296212595105.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00440074596287919
|-10.33%
|30 ימים
|$ -0.0092901974
|-24.33%
|60 ימים
|$ -0.0034183040
|-8.95%
|90 ימים
|$ -0.02159296212595105
|-36.12%
What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
