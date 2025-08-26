GMT (GMT) מידע על מחיר (USD)

GMT (GMT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03817402. במהלך 24 השעות האחרונות, GMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03807666 לבין שיא של $ 0.04278161, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03690885.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GMT השתנה ב -1.70% במהלך השעה האחרונה, -10.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GMT (GMT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של GMT הוא $ 116.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GMT הוא 3.05B, עם היצע כולל של 5081924604.900692. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 193.44M.