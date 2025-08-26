עוד על GMT

GMT מידע על מחיר

GMT מסמך לבן

GMT אתר רשמי

GMT טוקניומיקה

GMT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

GMT סֵמֶל

GMT מחיר (GMT)

לא רשום

1 GMT ל USDמחיר חי:

$0.03806367
$0.03806367$0.03806367
-10.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
GMT (GMT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:18:00 (UTC+8)

GMT (GMT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03807666
$ 0.03807666$ 0.03807666
24 שעות נמוך
$ 0.04278161
$ 0.04278161$ 0.04278161
גבוה 24 שעות

$ 0.03807666
$ 0.03807666$ 0.03807666

$ 0.04278161
$ 0.04278161$ 0.04278161

$ 4.11
$ 4.11$ 4.11

$ 0.03690885
$ 0.03690885$ 0.03690885

-1.70%

-10.33%

-10.86%

-10.86%

GMT (GMT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03817402. במהלך 24 השעות האחרונות, GMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03807666 לבין שיא של $ 0.04278161, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03690885.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GMT השתנה ב -1.70% במהלך השעה האחרונה, -10.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GMT (GMT) מידע שוק

$ 116.19M
$ 116.19M$ 116.19M

--
----

$ 193.44M
$ 193.44M$ 193.44M

3.05B
3.05B 3.05B

5,081,924,604.900692
5,081,924,604.900692 5,081,924,604.900692

שווי השוק הנוכחי של GMT הוא $ 116.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GMT הוא 3.05B, עם היצע כולל של 5081924604.900692. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 193.44M.

GMT (GMT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GMTל USDהיה $ -0.00440074596287919.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGMT ל USDהיה . $ -0.0092901974.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGMT ל USDהיה $ -0.0034183040.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GMTל USDהיה $ -0.02159296212595105.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00440074596287919-10.33%
30 ימים$ -0.0092901974-24.33%
60 ימים$ -0.0034183040-8.95%
90 ימים$ -0.02159296212595105-36.12%

מה זהGMT (GMT)

What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

GMTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GMT (GMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GMT (GMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GMT.

בדוק את GMT תחזית המחיר עכשיו‏!

GMT למטבעות מקומיים

GMT (GMT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GMT (GMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GMT (GMT)

כמה שווה GMT (GMT) היום?
החי GMTהמחיר ב USD הוא 0.03817402 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GMT ל USD?
המחיר הנוכחי של GMT ל USD הוא $ 0.03817402. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GMT?
שווי השוק של GMT הוא $ 116.19M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GMT?
ההיצע במחזור של GMT הוא 3.05B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GMT?
‏‏GMT השיג מחיר שיא (ATH) של 4.11 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GMT?
GMT ‏‏רשם מחירATL של 0.03690885 USD.
מהו נפח המסחר של GMT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GMT הוא -- USD.
האם GMT יעלה השנה?
GMT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GMT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:18:00 (UTC+8)

GMT (GMT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.