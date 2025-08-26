עוד על RLB

Rollbit Coin סֵמֶל

Rollbit Coin מחיר (RLB)

לא רשום

1 RLB ל USDמחיר חי:

$0.057769
$0.057769$0.057769
-0.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Rollbit Coin (RLB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:44:41 (UTC+8)

Rollbit Coin (RLB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.057438
$ 0.057438$ 0.057438
24 שעות נמוך
$ 0.059401
$ 0.059401$ 0.059401
גבוה 24 שעות

$ 0.057438
$ 0.057438$ 0.057438

$ 0.059401
$ 0.059401$ 0.059401

$ 0.264358
$ 0.264358$ 0.264358

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

-0.91%

-14.59%

-14.59%

Rollbit Coin (RLB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.057769. במהלך 24 השעות האחרונות, RLB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.057438 לבין שיא של $ 0.059401, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RLBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.264358, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RLB השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, -0.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rollbit Coin (RLB) מידע שוק

$ 113.22M
$ 113.22M$ 113.22M

--
----

$ 113.22M
$ 113.22M$ 113.22M

1.96B
1.96B 1.96B

1,956,322,970.599245
1,956,322,970.599245 1,956,322,970.599245

שווי השוק הנוכחי של Rollbit Coin הוא $ 113.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RLB הוא 1.96B, עם היצע כולל של 1956322970.599245. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 113.22M.

Rollbit Coin (RLB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rollbit Coinל USDהיה $ -0.00053092131532278.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRollbit Coin ל USDהיה . $ +0.0063564963.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRollbit Coin ל USDהיה $ +0.0334671183.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rollbit Coinל USDהיה $ -0.00546212800037776.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00053092131532278-0.91%
30 ימים$ +0.0063564963+11.00%
60 ימים$ +0.0334671183+57.93%
90 ימים$ -0.00546212800037776-8.63%

מה זהRollbit Coin (RLB)

The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Rollbit Coin (RLB) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Rollbit Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rollbit Coin (RLB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rollbit Coin (RLB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rollbit Coin.

בדוק את Rollbit Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

RLB למטבעות מקומיים

Rollbit Coin (RLB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rollbit Coin (RLB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RLB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rollbit Coin (RLB)

כמה שווה Rollbit Coin (RLB) היום?
החי RLBהמחיר ב USD הוא 0.057769 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RLB ל USD?
המחיר הנוכחי של RLB ל USD הוא $ 0.057769. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rollbit Coin?
שווי השוק של RLB הוא $ 113.22M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RLB?
ההיצע במחזור של RLB הוא 1.96B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RLB?
‏‏RLB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.264358 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RLB?
RLB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RLB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RLB הוא -- USD.
האם RLB יעלה השנה?
RLB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RLB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:44:41 (UTC+8)

Rollbit Coin (RLB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

