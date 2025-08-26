Rollbit Coin (RLB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.057438 $ 0.057438 $ 0.057438 24 שעות נמוך $ 0.059401 $ 0.059401 $ 0.059401 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.057438$ 0.057438 $ 0.057438 גבוה 24 שעות $ 0.059401$ 0.059401 $ 0.059401 שיא כל הזמנים $ 0.264358$ 0.264358 $ 0.264358 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.39% שינוי מחיר (1D) -0.91% שינוי מחיר (7D) -14.59% שינוי מחיר (7D) -14.59%

Rollbit Coin (RLB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.057769. במהלך 24 השעות האחרונות, RLB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.057438 לבין שיא של $ 0.059401, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RLBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.264358, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RLB השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, -0.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rollbit Coin (RLB) מידע שוק

שווי שוק $ 113.22M$ 113.22M $ 113.22M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 113.22M$ 113.22M $ 113.22M אספקת מחזור 1.96B 1.96B 1.96B אספקה כוללת 1,956,322,970.599245 1,956,322,970.599245 1,956,322,970.599245

שווי השוק הנוכחי של Rollbit Coin הוא $ 113.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RLB הוא 1.96B, עם היצע כולל של 1956322970.599245. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 113.22M.