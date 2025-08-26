BORA (BORA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.088246 $ 0.088246 $ 0.088246 24 שעות נמוך $ 0.092116 $ 0.092116 $ 0.092116 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.088246$ 0.088246 $ 0.088246 גבוה 24 שעות $ 0.092116$ 0.092116 $ 0.092116 שיא כל הזמנים $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00482732$ 0.00482732 $ 0.00482732 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.70% שינוי מחיר (1D) -3.62% שינוי מחיר (7D) -4.97% שינוי מחיר (7D) -4.97%

BORA (BORA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.088168. במהלך 24 השעות האחרונות, BORA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.088246 לבין שיא של $ 0.092116, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BORAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00482732.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BORA השתנה ב -1.70% במהלך השעה האחרונה, -3.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BORA (BORA) מידע שוק

שווי שוק $ 101.73M$ 101.73M $ 101.73M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 106.40M$ 106.40M $ 106.40M אספקת מחזור 1.15B 1.15B 1.15B אספקה כוללת 1,205,750,000.0 1,205,750,000.0 1,205,750,000.0

שווי השוק הנוכחי של BORA הוא $ 101.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BORA הוא 1.15B, עם היצע כולל של 1205750000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.40M.