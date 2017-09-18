עוד על MANA

Decentraland סֵמֶל

Decentraland מְחִיר(MANA)

Decentraland (MANA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:07:09 (UTC+8)

Decentraland (MANA) מידע על מחיר (USD)

Decentraland (MANA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2851. במהלך 24 השעות האחרונות, MANA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.283 לבין שיא של $ 0.3126, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MANAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.902317189920042, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.007883059792220592.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MANA השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -3.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Decentraland (MANA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Decentraland הוא $ 561.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.14M. ההיצע במחזור של MANA הוא 1.97B, עם היצע כולל של 2193179327.320146. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 625.28M.

Decentraland (MANA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Decentralandהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.009482-3.21%
30 ימים$ -0.0328-10.32%
60 ימים$ +0.0303+11.89%
90 ימים$ -0.0286-9.12%
Decentraland שינוי מחיר היום

היום,MANA רשם שינוי של $ -0.009482 (-3.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Decentraland שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0328 (-10.32%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Decentraland שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MANA ראה שינוי של $ +0.0303 (+11.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Decentraland שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0286 (-9.12%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Decentraland (MANA)?

בדוק את Decentraland עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDecentraland (MANA)

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Decentraland זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Decentralandההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMANA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Decentralandאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDecentraland לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Decentralandתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Decentraland (MANA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Decentraland (MANA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Decentraland.

בדוק את Decentraland תחזית המחיר עכשיו‏!

Decentraland (MANA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Decentraland (MANA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MANA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Decentraland (MANA)

מחפש איך לקנותDecentraland? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Decentralandב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MANA למטבעות מקומיים

Decentraland מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Decentraland, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDecentraland הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Decentraland

כמה שווה Decentraland (MANA) היום?
החי MANAהמחיר ב USD הוא 0.2851 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MANA ל USD?
המחיר הנוכחי של MANA ל USD הוא $ 0.2851. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Decentraland?
שווי השוק של MANA הוא $ 561.57M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MANA?
ההיצע במחזור של MANA הוא 1.97B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MANA?
‏‏MANA השיג מחיר שיא (ATH) של 5.902317189920042 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MANA?
MANA ‏‏רשם מחירATL של 0.007883059792220592 USD.
מהו נפח המסחר של MANA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MANA הוא $ 1.14M USD.
האם MANA יעלה השנה?
MANA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MANA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:07:09 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

