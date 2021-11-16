GOMINING

GoMining is a digital mining platform that offers multiple ways to earn Bitcoin and leverage exposure to it via a user-friendly ecosystem powered by the GOMINING utility token. This ecosystem’s key offerings include digital miner collectibles linked to real Bitcoin mining power and a competitive GameFi mining experience in the Miner Wars game.

שֵׁםGOMINING

דירוגNo.231

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)3.35%

אספקת מחזור407,212,899.68149894

מקסימום היצע410,841,252.30112106

אספקה כוללת410,841,252.30112106

שיעור מחזור0.9911%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.7015555268551232,2021-11-16

המחיר הנמוך ביותר0.03591792142928664,2024-01-29

בלוקצ'יין ציבוריETH

GoMining is a digital mining platform that offers multiple ways to earn Bitcoin and leverage exposure to it via a user-friendly ecosystem powered by the GOMINING utility token. This ecosystem's key offerings include digital miner collectibles linked to real Bitcoin mining power and a competitive GameFi mining experience in the Miner Wars game.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

GOMINING/USDT
GoMining
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (GOMINING)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
GOMINING/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (GOMINING)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
