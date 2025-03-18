XP

XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform.

שֵׁםXP

דירוגNo.795

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.05%

אספקת מחזור2,063,197,901.6781082

מקסימום היצע5,500,000,000

אספקה כוללת2,063,197,901.6781082

שיעור מחזור0.3751%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.06942051775280159,2025-03-18

המחיר הנמוך ביותר0.010296224545133351,2025-08-09

בלוקצ'יין ציבוריXPHERE

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

XP/USDT
Xphere
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (XP)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
Loading...