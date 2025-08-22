עוד על FORM

FORM סֵמֶל

FORM מְחִיר(FORM)

1 FORM ל USDמחיר חי:

$3.3902
$3.3902$3.3902
-2.15%1D
USD
FORM (FORM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:49:45 (UTC+8)

FORM (FORM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3.35
$ 3.35$ 3.35
24 שעות נמוך
$ 3.5358
$ 3.5358$ 3.5358
גבוה 24 שעות

$ 3.35
$ 3.35$ 3.35

$ 3.5358
$ 3.5358$ 3.5358

$ 4.190275115870975
$ 4.190275115870975$ 4.190275115870975

$ 0.14300383150589102
$ 0.14300383150589102$ 0.14300383150589102

+0.74%

-2.15%

-8.57%

-8.57%

FORM (FORM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3.3902. במהלך 24 השעות האחרונות, FORM נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.35 לבין שיא של $ 3.5358, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FORMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.190275115870975, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.14300383150589102.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FORM השתנה ב +0.74% במהלך השעה האחרונה, -2.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FORM (FORM) מידע שוק

No.67

$ 1.29B
$ 1.29B$ 1.29B

$ 213.08K
$ 213.08K$ 213.08K

$ 1.97B
$ 1.97B$ 1.97B

381.87M
381.87M 381.87M

580,000,000
580,000,000 580,000,000

572,301,922.0959299
572,301,922.0959299 572,301,922.0959299

65.83%

0.03%

BSC

שווי השוק הנוכחי של FORM הוא $ 1.29B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 213.08K. ההיצע במחזור של FORM הוא 381.87M, עם היצע כולל של 572301922.0959299. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.97B.

FORM (FORM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של FORMהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.074491-2.15%
30 ימים$ -0.0036-0.11%
60 ימים$ +0.5787+20.58%
90 ימים$ +0.4217+14.20%
FORM שינוי מחיר היום

היום,FORM רשם שינוי של $ -0.074491 (-2.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

FORM שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0036 (-0.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

FORM שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FORM ראה שינוי של $ +0.5787 (+20.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

FORM שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.4217 (+14.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FORM (FORM)?

בדוק את FORM עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFORM (FORM)

Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX

FORM זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FORMההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFORM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FORMאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFORM לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

FORMתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FORM (FORM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FORM (FORM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FORM.

בדוק את FORM תחזית המחיר עכשיו‏!

FORM (FORM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FORM (FORM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FORM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות FORM (FORM)

מחפש איך לקנותFORM? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FORMב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FORM למטבעות מקומיים

1 FORM(FORM) ל VND
89,213.113
1 FORM(FORM) ל AUD
A$5.220908
1 FORM(FORM) ל GBP
2.508748
1 FORM(FORM) ל EUR
2.88167
1 FORM(FORM) ל USD
$3.3902
1 FORM(FORM) ל MYR
RM14.23884
1 FORM(FORM) ל TRY
138.964298
1 FORM(FORM) ל JPY
¥498.3594
1 FORM(FORM) ל ARS
ARS$4,478.4542
1 FORM(FORM) ל RUB
273.216218
1 FORM(FORM) ל INR
296.81201
1 FORM(FORM) ל IDR
Rp55,577.040288
1 FORM(FORM) ל KRW
4,702.071792
1 FORM(FORM) ל PHP
192.326046
1 FORM(FORM) ל EGP
￡E.164.356896
1 FORM(FORM) ל BRL
R$18.442688
1 FORM(FORM) ל CAD
C$4.678476
1 FORM(FORM) ל BDT
408.654708
1 FORM(FORM) ל NGN
5,175.852242
1 FORM(FORM) ל COP
$13,560.8
1 FORM(FORM) ל ZAR
R.59.430206
1 FORM(FORM) ל UAH
138.862592
1 FORM(FORM) ל VES
Bs474.628
1 FORM(FORM) ל CLP
$3,251.2018
1 FORM(FORM) ל PKR
Rs953.358142
1 FORM(FORM) ל KZT
1,806.162952
1 FORM(FORM) ל THB
฿109.978088
1 FORM(FORM) ל TWD
NT$103.23159
1 FORM(FORM) ל AED
د.إ12.442034
1 FORM(FORM) ל CHF
Fr2.71216
1 FORM(FORM) ל HKD
HK$26.44356
1 FORM(FORM) ל AMD
֏1,283.665328
1 FORM(FORM) ל MAD
.د.م30.410094
1 FORM(FORM) ל MXN
$63.193328
1 FORM(FORM) ל SAR
ريال12.71325
1 FORM(FORM) ל PLN
12.340328
1 FORM(FORM) ל RON
лв14.645664
1 FORM(FORM) ל SEK
kr32.274704
1 FORM(FORM) ל BGN
лв5.661634
1 FORM(FORM) ל HUF
Ft1,151.549234
1 FORM(FORM) ל CZK
71.126396
1 FORM(FORM) ל KWD
د.ك1.034011
1 FORM(FORM) ל ILS
11.458876
1 FORM(FORM) ל AOA
Kz3,090.404614
1 FORM(FORM) ל BHD
.د.ب1.2781054
1 FORM(FORM) ל BMD
$3.3902
1 FORM(FORM) ל DKK
kr21.629476
1 FORM(FORM) ל HNL
L87.907886
1 FORM(FORM) ל MUR
154.728728
1 FORM(FORM) ל NAD
$59.260696
1 FORM(FORM) ל NOK
kr34.24102
1 FORM(FORM) ל NZD
$5.76334
1 FORM(FORM) ל PAB
B/.3.3902
1 FORM(FORM) ל PGK
K14.171036
1 FORM(FORM) ל QAR
ر.ق12.238622
1 FORM(FORM) ל RSD
дин.339.494628

FORM מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של FORM, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרFORM הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על FORM

כמה שווה FORM (FORM) היום?
החי FORMהמחיר ב USD הוא 3.3902 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FORM ל USD?
המחיר הנוכחי של FORM ל USD הוא $ 3.3902. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FORM?
שווי השוק של FORM הוא $ 1.29B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FORM?
ההיצע במחזור של FORM הוא 381.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FORM?
‏‏FORM השיג מחיר שיא (ATH) של 4.190275115870975 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FORM?
FORM ‏‏רשם מחירATL של 0.14300383150589102 USD.
מהו נפח המסחר של FORM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FORM הוא $ 213.08K USD.
האם FORM יעלה השנה?
FORM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FORM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:49:45 (UTC+8)

FORM (FORM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

