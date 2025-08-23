Unipoly Coin (UNP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.16859. במהלך 24 השעות האחרונות, UNP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1685 לבין שיא של $ 0.1734, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.29955878081047876, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.009826563500557434.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNP השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -2.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Unipoly Coin (UNP) מידע שוק
No.680
$ 36.96M
$ 36.96M$ 36.96M
$ 225.40K
$ 225.40K$ 225.40K
$ 168.59M
$ 168.59M$ 168.59M
219.23M
219.23M 219.23M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
21.92%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Unipoly Coin הוא $ 36.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 225.40K. ההיצע במחזור של UNP הוא 219.23M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 168.59M.
Unipoly Coin (UNP) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Unipoly Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0046248
-2.67%
30 ימים
$ -0.03662
-17.85%
60 ימים
$ -0.02595
-13.34%
90 ימים
$ -0.02462
-12.75%
Unipoly Coin שינוי מחיר היום
היום,UNP רשם שינוי של $ -0.0046248 (-2.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Unipoly Coin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.03662 (-17.85%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Unipoly Coin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,UNP ראה שינוי של $ -0.02595 (-13.34%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Unipoly Coin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02462 (-12.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Unipoly Coin (UNP)?
UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2.
Unipoly Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Unipoly Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקUNP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Unipoly Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUnipoly Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Unipoly Coinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Unipoly Coin (UNP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Unipoly Coin (UNP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Unipoly Coin.
הבנת הטוקנומיקה של Unipoly Coin (UNP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UNP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Unipoly Coin (UNP)
מחפש איך לקנותUnipoly Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Unipoly Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.