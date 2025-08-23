עוד על UNP

Unipoly Coin (UNP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:09:54 (UTC+8)

Unipoly Coin (UNP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.16859. במהלך 24 השעות האחרונות, UNP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1685 לבין שיא של $ 0.1734, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.29955878081047876, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.009826563500557434.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNP השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -2.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Unipoly Coin הוא $ 36.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 225.40K. ההיצע במחזור של UNP הוא 219.23M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 168.59M.

Unipoly Coin (UNP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Unipoly Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0046248-2.67%
30 ימים$ -0.03662-17.85%
60 ימים$ -0.02595-13.34%
90 ימים$ -0.02462-12.75%
Unipoly Coin שינוי מחיר היום

היום,UNP רשם שינוי של $ -0.0046248 (-2.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Unipoly Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.03662 (-17.85%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Unipoly Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,UNP ראה שינוי של $ -0.02595 (-13.34%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Unipoly Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02462 (-12.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Unipoly Coin (UNP)?

בדוק את Unipoly Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUnipoly Coin (UNP)

UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2.

Unipoly Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Unipoly Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUNP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Unipoly Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUnipoly Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Unipoly Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Unipoly Coin (UNP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Unipoly Coin (UNP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Unipoly Coin.

בדוק את Unipoly Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Unipoly Coin (UNP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Unipoly Coin (UNP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UNP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Unipoly Coin (UNP)

מחפש איך לקנותUnipoly Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Unipoly Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Unipoly Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Unipoly Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרUnipoly Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Unipoly Coin

כמה שווה Unipoly Coin (UNP) היום?
החי UNPהמחיר ב USD הוא 0.16859 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UNP ל USD?
המחיר הנוכחי של UNP ל USD הוא $ 0.16859. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Unipoly Coin?
שווי השוק של UNP הוא $ 36.96M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UNP?
ההיצע במחזור של UNP הוא 219.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UNP?
‏‏UNP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.29955878081047876 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UNP?
UNP ‏‏רשם מחירATL של 0.009826563500557434 USD.
מהו נפח המסחר של UNP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UNP הוא $ 225.40K USD.
האם UNP יעלה השנה?
UNP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UNP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:09:54 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

