Big Time סֵמֶל

Big Time מְחִיר(BIGTIME)

$0.05312
-4.54%1D
USD
Big Time (BIGTIME) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:54:37 (UTC+8)

Big Time (BIGTIME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.59%

-4.54%

-3.69%

-3.69%

Big Time (BIGTIME) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05307. במהלך 24 השעות האחרונות, BIGTIME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05271 לבין שיא של $ 0.05824, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIGTIMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9827375371067537, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04126017151234018.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIGTIME השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -4.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Big Time (BIGTIME) מידע שוק

No.355

39.34%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Big Time הוא $ 104.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 368.33K. ההיצע במחזור של BIGTIME הוא 1.97B, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 265.35M.

Big Time (BIGTIME) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Big Timeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0025263-4.54%
30 ימים$ -0.01385-20.70%
60 ימים$ +0.00262+5.19%
90 ימים$ -0.02007-27.45%
Big Time שינוי מחיר היום

היום,BIGTIME רשם שינוי של $ -0.0025263 (-4.54%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Big Time שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01385 (-20.70%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Big Time שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BIGTIME ראה שינוי של $ +0.00262 (+5.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Big Time שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02007 (-27.45%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Big Time (BIGTIME)?

בדוק את Big Time עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBig Time (BIGTIME)

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

Big Time זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Big Timeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBIGTIME את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Big Timeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBig Time לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Big Timeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Big Time (BIGTIME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Big Time (BIGTIME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Big Time.

בדוק את Big Time תחזית המחיר עכשיו‏!

Big Time (BIGTIME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Big Time (BIGTIME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BIGTIME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Big Time (BIGTIME)

מחפש איך לקנותBig Time? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Big Timeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BIGTIME למטבעות מקומיים

Big Time מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Big Time, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBig Time הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Big Time

כמה שווה Big Time (BIGTIME) היום?
החי BIGTIMEהמחיר ב USD הוא 0.05307 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BIGTIME ל USD?
המחיר הנוכחי של BIGTIME ל USD הוא $ 0.05307. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Big Time?
שווי השוק של BIGTIME הוא $ 104.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BIGTIME?
ההיצע במחזור של BIGTIME הוא 1.97B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BIGTIME?
‏‏BIGTIME השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9827375371067537 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BIGTIME?
BIGTIME ‏‏רשם מחירATL של 0.04126017151234018 USD.
מהו נפח המסחר של BIGTIME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BIGTIME הוא $ 368.33K USD.
האם BIGTIME יעלה השנה?
BIGTIME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BIGTIME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:54:37 (UTC+8)

Big Time (BIGTIME) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

