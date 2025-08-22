Big Time (BIGTIME) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05307. במהלך 24 השעות האחרונות, BIGTIME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05271 לבין שיא של $ 0.05824, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIGTIMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9827375371067537, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04126017151234018.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIGTIME השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -4.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Big Time (BIGTIME) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Big Time הוא $ 104.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 368.33K. ההיצע במחזור של BIGTIME הוא 1.97B, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 265.35M.
Big Time (BIGTIME) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Big Timeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0025263
-4.54%
30 ימים
$ -0.01385
-20.70%
60 ימים
$ +0.00262
+5.19%
90 ימים
$ -0.02007
-27.45%
Big Time שינוי מחיר היום
היום,BIGTIME רשם שינוי של $ -0.0025263 (-4.54%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Big Time שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01385 (-20.70%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Big Time שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BIGTIME ראה שינוי של $ +0.00262 (+5.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Big Time שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02007 (-27.45%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Big Time (BIGTIME)?
Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.
Big Time זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Big Timeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBig Time לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Big Timeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Big Time (BIGTIME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Big Time (BIGTIME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Big Time.
הבנת הטוקנומיקה של Big Time (BIGTIME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BIGTIME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Big Time (BIGTIME)
מחפש איך לקנותBig Time? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Big Timeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.