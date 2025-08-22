עוד על RON

RONIN

RONIN מְחִיר(RON)

RONIN (RON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:36:20 (UTC+8)

RONIN (RON) מידע על מחיר (USD)

RONIN (RON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.536. במהלך 24 השעות האחרונות, RON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5269 לבין שיא של $ 0.5919, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.496934458163238, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.19762703891193972.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RON השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -3.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RONIN (RON) מידע שוק

RONIN

שווי השוק הנוכחי של RONIN הוא $ 371.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 137.32K. ההיצע במחזור של RON הוא 693.12M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 536.00M.

RONIN (RON) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של RONINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.020767-3.73%
30 ימים$ -0.0243-4.34%
60 ימים$ +0.0954+21.65%
90 ימים$ -0.1856-25.73%
RONIN שינוי מחיר היום

היום,RON רשם שינוי של $ -0.020767 (-3.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

RONIN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0243 (-4.34%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

RONIN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RON ראה שינוי של $ +0.0954 (+21.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

RONIN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1856 (-25.73%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של RONIN (RON)?

בדוק את RONIN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRONIN (RON)

Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain.

RONIN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול RONINההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRON את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים RONINאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRONIN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

RONINתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RONIN (RON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RONIN (RON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RONIN.

בדוק את RONIN תחזית המחיר עכשיו‏!

RONIN (RON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RONIN (RON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות RONIN (RON)

מחפש איך לקנותRONIN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש RONINב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RON למטבעות מקומיים

RONIN מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של RONIN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRONIN הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על RONIN

כמה שווה RONIN (RON) היום?
החי RONהמחיר ב USD הוא 0.536 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RON ל USD?
המחיר הנוכחי של RON ל USD הוא $ 0.536. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RONIN?
שווי השוק של RON הוא $ 371.51M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RON?
ההיצע במחזור של RON הוא 693.12M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RON?
‏‏RON השיג מחיר שיא (ATH) של 4.496934458163238 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RON?
RON ‏‏רשם מחירATL של 0.19762703891193972 USD.
מהו נפח המסחר של RON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RON הוא $ 137.32K USD.
האם RON יעלה השנה?
RON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:36:20 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

