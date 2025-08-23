מה זהEnjin (ENJ)

Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.

כמה שווה Enjin (ENJ) היום? החי ENJהמחיר ב USD הוא 0.06928 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי ENJ ל USD? $ 0.06928 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של ENJ ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Enjin? שווי השוק של ENJ הוא $ 129.87M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של ENJ? ההיצע במחזור של ENJ הוא 1.87B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ENJ? ‏‏ENJ השיג מחיר שיא (ATH) של 4.846962115846244 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ENJ? ENJ ‏‏רשם מחירATL של 0.01561960019171238 USD . מהו נפח המסחר של ENJ? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ENJ הוא $ 764.95K USD .

