Enjin סֵמֶל

Enjin מְחִיר(ENJ)

Enjin (ENJ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:38:17 (UTC+8)

Enjin (ENJ) מידע על מחיר (USD)

Enjin (ENJ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06928. במהלך 24 השעות האחרונות, ENJ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06768 לבין שיא של $ 0.07547, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ENJהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.846962115846244, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01561960019171238.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ENJ השתנה ב +0.94% במהלך השעה האחרונה, -3.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Enjin (ENJ) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Enjin הוא $ 129.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 764.95K. ההיצע במחזור של ENJ הוא 1.87B, עם היצע כולל של 1920585810.7993853. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 133.06M.

Enjin (ENJ) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Enjinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0021427-3.00%
30 ימים$ -0.01048-13.14%
60 ימים$ +0.00577+9.08%
90 ימים$ -0.02164-23.81%
Enjin שינוי מחיר היום

היום,ENJ רשם שינוי של $ -0.0021427 (-3.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Enjin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01048 (-13.14%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Enjin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ENJ ראה שינוי של $ +0.00577 (+9.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Enjin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02164 (-23.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Enjin (ENJ)?

בדוק את Enjin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEnjin (ENJ)

Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.

Enjin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Enjinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקENJ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Enjinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEnjin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Enjinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Enjin (ENJ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Enjin (ENJ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Enjin.

בדוק את Enjin תחזית המחיר עכשיו‏!

Enjin (ENJ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Enjin (ENJ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ENJ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Enjin (ENJ)

מחפש איך לקנותEnjin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Enjinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ENJ למטבעות מקומיים

Enjin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Enjin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Enjin

כמה שווה Enjin (ENJ) היום?
החי ENJהמחיר ב USD הוא 0.06928 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ENJ ל USD?
המחיר הנוכחי של ENJ ל USD הוא $ 0.06928. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Enjin?
שווי השוק של ENJ הוא $ 129.87M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ENJ?
ההיצע במחזור של ENJ הוא 1.87B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ENJ?
‏‏ENJ השיג מחיר שיא (ATH) של 4.846962115846244 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ENJ?
ENJ ‏‏רשם מחירATL של 0.01561960019171238 USD.
מהו נפח המסחר של ENJ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ENJ הוא $ 764.95K USD.
האם ENJ יעלה השנה?
ENJ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ENJ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:38:17 (UTC+8)

Enjin (ENJ) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

