WEMIX מחיר היום

מחיר WEMIX (WEMIX) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.2506, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WEMIX ל ILS הוא ₪ 0.2506 לכל WEMIX.

WEMIX כרגע מדורג במקום #169 לפי שווי שוק של ₪ 115.85M, עם היצע במחזור של 462.28M WEMIX. ב‑24 השעות האחרונות, WEMIX סחר בין ₪ 0.2495 (נמוך) ל ₪ 0.2584 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 72.0595593890702967924, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.3724183768.

ביצועים לטווח קצר, WEMIX נע ב +0.32% בשעה האחרונה ו -5.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 66.62K.

WEMIX (WEMIX) מידע שוק

דירוג No.169 שווי שוק ₪ 115.85M₪ 115.85M ₪ 115.85M נפח (24 שעות) ₪ 66.62K₪ 66.62K ₪ 66.62K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 147.85M₪ 147.85M ₪ 147.85M אספקת מחזור 462.28M 462.28M 462.28M מקסימום היצע 590,000,000 590,000,000 590,000,000 אספקה כוללת 552,473,209.5478008 552,473,209.5478008 552,473,209.5478008 שיעור מחזור 78.35% נתח שוק 0.01% בלוקצ'יין ציבורי WEMIX

שווי השוק הנוכחי של WEMIX הוא ₪ 115.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 66.62K. ההיצע במחזור של WEMIX הוא 462.28M, עם היצע כולל של 552473209.5478008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 147.85M.