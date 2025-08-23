עוד על DEGEN

Degen סֵמֶל

Degen מְחִיר(DEGEN)

1 DEGEN ל USDמחיר חי:

$0.003526
$0.003526$0.003526
-4.80%1D
USD
Degen (DEGEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:34:38 (UTC+8)

Degen (DEGEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.003436
$ 0.003436$ 0.003436
24 שעות נמוך
$ 0.003939
$ 0.003939$ 0.003939
גבוה 24 שעות

$ 0.003436
$ 0.003436$ 0.003436

$ 0.003939
$ 0.003939$ 0.003939

$ 0.06943421122899052
$ 0.06943421122899052$ 0.06943421122899052

$ 0.000000811763929504
$ 0.000000811763929504$ 0.000000811763929504

+0.45%

-4.80%

-0.88%

-0.88%

Degen (DEGEN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003524. במהלך 24 השעות האחרונות, DEGEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003436 לבין שיא של $ 0.003939, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEGENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06943421122899052, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000811763929504.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEGEN השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -4.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Degen (DEGEN) מידע שוק

No.407

$ 85.60M
$ 85.60M$ 85.60M

$ 114.86K
$ 114.86K$ 114.86K

$ 130.26M
$ 130.26M$ 130.26M

24.29B
24.29B 24.29B

36,963,632,968.517365
36,963,632,968.517365 36,963,632,968.517365

36,963,632,968.517365
36,963,632,968.517365 36,963,632,968.517365

65.71%

BASE

שווי השוק הנוכחי של Degen הוא $ 85.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 114.86K. ההיצע במחזור של DEGEN הוא 24.29B, עם היצע כולל של 36963632968.517365. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 130.26M.

Degen (DEGEN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Degenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00017778-4.80%
30 ימים$ -0.000066-1.84%
60 ימים$ +0.000578+19.61%
90 ימים$ -0.002183-38.26%
Degen שינוי מחיר היום

היום,DEGEN רשם שינוי של $ -0.00017778 (-4.80%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Degen שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000066 (-1.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Degen שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DEGEN ראה שינוי של $ +0.000578 (+19.61%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Degen שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002183 (-38.26%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Degen (DEGEN)?

בדוק את Degen עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDegen (DEGEN)

Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

Degen זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Degenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDEGEN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Degenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDegen לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Degenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Degen (DEGEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Degen (DEGEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Degen.

בדוק את Degen תחזית המחיר עכשיו‏!

Degen (DEGEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Degen (DEGEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEGEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Degen (DEGEN)

מחפש איך לקנותDegen? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Degenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DEGEN למטבעות מקומיים

Degen מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Degen, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרDegen הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Degen

כמה שווה Degen (DEGEN) היום?
החי DEGENהמחיר ב USD הוא 0.003524 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEGEN ל USD?
המחיר הנוכחי של DEGEN ל USD הוא $ 0.003524. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Degen?
שווי השוק של DEGEN הוא $ 85.60M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEGEN?
ההיצע במחזור של DEGEN הוא 24.29B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEGEN?
‏‏DEGEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.06943421122899052 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEGEN?
DEGEN ‏‏רשם מחירATL של 0.000000811763929504 USD.
מהו נפח המסחר של DEGEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEGEN הוא $ 114.86K USD.
האם DEGEN יעלה השנה?
DEGEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEGEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:34:38 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

