Fren Pet סֵמֶל

Fren Pet מחיר (FP)

לא רשום

1 FP ל USDמחיר חי:

$0.830452
$0.830452$0.830452
-18.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Fren Pet (FP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:26:00 (UTC+8)

Fren Pet (FP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.826077
$ 0.826077$ 0.826077
24 שעות נמוך
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
גבוה 24 שעות

$ 0.826077
$ 0.826077$ 0.826077

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 16.52
$ 16.52$ 16.52

$ 0.153207
$ 0.153207$ 0.153207

+0.42%

-18.83%

-12.17%

-12.17%

Fren Pet (FP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.830452. במהלך 24 השעות האחרונות, FP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.826077 לבין שיא של $ 1.023, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.153207.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FP השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -18.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fren Pet (FP) מידע שוק

$ 6.08M
$ 6.08M$ 6.08M

--
----

$ 6.08M
$ 6.08M$ 6.08M

7.32M
7.32M 7.32M

7,315,887.55079623
7,315,887.55079623 7,315,887.55079623

שווי השוק הנוכחי של Fren Pet הוא $ 6.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FP הוא 7.32M, עם היצע כולל של 7315887.55079623. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.08M.

Fren Pet (FP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fren Petל USDהיה $ -0.1927248375268598.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFren Pet ל USDהיה . $ +0.4024744925.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFren Pet ל USDהיה $ +1.1690476264.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fren Petל USDהיה $ +0.2610146422788252.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.1927248375268598-18.83%
30 ימים$ +0.4024744925+48.46%
60 ימים$ +1.1690476264+140.77%
90 ימים$ +0.2610146422788252+45.84%

מה זהFren Pet (FP)

FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade.

FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade.

Fren Pet (FP) משאב

האתר הרשמי

Fren Petתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fren Pet (FP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fren Pet (FP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fren Pet.

בדוק את Fren Pet תחזית המחיר עכשיו‏!

FP למטבעות מקומיים

Fren Pet (FP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fren Pet (FP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fren Pet (FP)

כמה שווה Fren Pet (FP) היום?
החי FPהמחיר ב USD הוא 0.830452 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FP ל USD?
המחיר הנוכחי של FP ל USD הוא $ 0.830452. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fren Pet?
שווי השוק של FP הוא $ 6.08M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FP?
ההיצע במחזור של FP הוא 7.32M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FP?
‏‏FP השיג מחיר שיא (ATH) של 16.52 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FP?
FP ‏‏רשם מחירATL של 0.153207 USD.
מהו נפח המסחר של FP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FP הוא -- USD.
האם FP יעלה השנה?
FP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:26:00 (UTC+8)

