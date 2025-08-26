Fren Pet (FP) מידע על מחיר (USD)

Fren Pet (FP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.830452. במהלך 24 השעות האחרונות, FP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.826077 לבין שיא של $ 1.023, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.153207.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FP השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -18.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fren Pet (FP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Fren Pet הוא $ 6.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FP הוא 7.32M, עם היצע כולל של 7315887.55079623. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.08M.