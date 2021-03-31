עוד על ILV

ILV מידע על מחיר

ILV מסמך לבן

ILV אתר רשמי

ILV טוקניומיקה

ILV תחזית מחיר

ILV היסטוריה

ILV מדריך קנייה

ILVממיר מטבעות לפיאט

ILV ספוט

ILV חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Illuvium סֵמֶל

Illuvium מְחִיר(ILV)

1 ILV ל USDמחיר חי:

$14.412
$14.412$14.412
-4.34%1D
USD
Illuvium (ILV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:14:04 (UTC+8)

Illuvium (ILV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 14.28
$ 14.28$ 14.28
24 שעות נמוך
$ 16.41
$ 16.41$ 16.41
גבוה 24 שעות

$ 14.28
$ 14.28$ 14.28

$ 16.41
$ 16.41$ 16.41

$ 2,868.94660798
$ 2,868.94660798$ 2,868.94660798

$ 9.1222981250739
$ 9.1222981250739$ 9.1222981250739

-0.71%

-4.34%

-7.94%

-7.94%

Illuvium (ILV) המחיר בזמן אמת של הוא $ 14.412. במהלך 24 השעות האחרונות, ILV נסחר בטווח שבין שפל של $ 14.28 לבין שיא של $ 16.41, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ILVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2,868.94660798, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 9.1222981250739.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ILV השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -4.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Illuvium (ILV) מידע שוק

No.388

$ 91.33M
$ 91.33M$ 91.33M

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

$ 130.73M
$ 130.73M$ 130.73M

6.34M
6.34M 6.34M

9,071,179.52359663
9,071,179.52359663 9,071,179.52359663

2021-03-31 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Illuvium הוא $ 91.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.59M. ההיצע במחזור של ILV הוא 6.34M, עם היצע כולל של 9071179.52359663. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 130.73M.

Illuvium (ILV) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Illuviumהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.65386-4.34%
30 ימים$ -0.354-2.40%
60 ימים$ +3.972+38.04%
90 ימים$ +0.032+0.22%
Illuvium שינוי מחיר היום

היום,ILV רשם שינוי של $ -0.65386 (-4.34%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Illuvium שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.354 (-2.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Illuvium שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ILV ראה שינוי של $ +3.972 (+38.04%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Illuvium שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.032 (+0.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Illuvium (ILV)?

בדוק את Illuvium עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהIlluvium (ILV)

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Illuvium זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Illuviumההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקILV את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Illuviumאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIlluvium לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Illuviumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Illuvium (ILV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Illuvium (ILV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Illuvium.

בדוק את Illuvium תחזית המחיר עכשיו‏!

Illuvium (ILV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Illuvium (ILV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ILV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Illuvium (ILV)

מחפש איך לקנותIlluvium? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Illuviumב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ILV למטבעות מקומיים

1 Illuvium(ILV) ל VND
379,251.78
1 Illuvium(ILV) ל AUD
A$22.19448
1 Illuvium(ILV) ל GBP
10.66488
1 Illuvium(ILV) ל EUR
12.2502
1 Illuvium(ILV) ל USD
$14.412
1 Illuvium(ILV) ל MYR
RM60.5304
1 Illuvium(ILV) ל TRY
590.60376
1 Illuvium(ILV) ל JPY
¥2,118.564
1 Illuvium(ILV) ל ARS
ARS$19,038.252
1 Illuvium(ILV) ל RUB
1,162.90428
1 Illuvium(ILV) ל INR
1,261.91472
1 Illuvium(ILV) ל IDR
Rp236,262.25728
1 Illuvium(ILV) ל KRW
19,988.86752
1 Illuvium(ILV) ל PHP
817.30452
1 Illuvium(ILV) ל EGP
￡E.698.83788
1 Illuvium(ILV) ל BRL
R$78.40128
1 Illuvium(ILV) ל CAD
C$19.88856
1 Illuvium(ILV) ל BDT
1,737.22248
1 Illuvium(ILV) ל NGN
21,969.50868
1 Illuvium(ILV) ל COP
$57,648
1 Illuvium(ILV) ל ZAR
R.252.78648
1 Illuvium(ILV) ל UAH
590.31552
1 Illuvium(ILV) ל VES
Bs2,017.68
1 Illuvium(ILV) ל CLP
$13,821.108
1 Illuvium(ILV) ל PKR
Rs4,052.79852
1 Illuvium(ILV) ל KZT
7,678.13712
1 Illuvium(ILV) ל THB
฿467.52528
1 Illuvium(ILV) ל TWD
NT$439.27776
1 Illuvium(ILV) ל AED
د.إ52.89204
1 Illuvium(ILV) ל CHF
Fr11.5296
1 Illuvium(ILV) ל HKD
HK$112.55772
1 Illuvium(ILV) ל AMD
֏5,456.95968
1 Illuvium(ILV) ל MAD
.د.م129.27564
1 Illuvium(ILV) ל MXN
$268.63968
1 Illuvium(ILV) ל SAR
ريال54.045
1 Illuvium(ILV) ל PLN
52.45968
1 Illuvium(ILV) ל RON
лв62.25984
1 Illuvium(ILV) ל SEK
kr137.20224
1 Illuvium(ILV) ל BGN
лв24.06804
1 Illuvium(ILV) ל HUF
Ft4,901.95356
1 Illuvium(ILV) ל CZK
302.652
1 Illuvium(ILV) ל KWD
د.ك4.39566
1 Illuvium(ILV) ל ILS
48.71256
1 Illuvium(ILV) ל AOA
Kz13,137.54684
1 Illuvium(ILV) ל BHD
.د.ب5.418912
1 Illuvium(ILV) ל BMD
$14.412
1 Illuvium(ILV) ל DKK
kr91.94856
1 Illuvium(ILV) ל HNL
L373.70316
1 Illuvium(ILV) ל MUR
657.76368
1 Illuvium(ILV) ל NAD
$251.92176
1 Illuvium(ILV) ל NOK
kr145.70532
1 Illuvium(ILV) ל NZD
$24.5004
1 Illuvium(ILV) ל PAB
B/.14.412
1 Illuvium(ILV) ל PGK
K60.24216
1 Illuvium(ILV) ל QAR
ر.ق52.02732
1 Illuvium(ILV) ל RSD
дин.1,444.94712

Illuvium מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Illuvium, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרIlluvium הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Illuvium

כמה שווה Illuvium (ILV) היום?
החי ILVהמחיר ב USD הוא 14.412 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ILV ל USD?
המחיר הנוכחי של ILV ל USD הוא $ 14.412. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Illuvium?
שווי השוק של ILV הוא $ 91.33M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ILV?
ההיצע במחזור של ILV הוא 6.34M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ILV?
‏‏ILV השיג מחיר שיא (ATH) של 2,868.94660798 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ILV?
ILV ‏‏רשם מחירATL של 9.1222981250739 USD.
מהו נפח המסחר של ILV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ILV הוא $ 1.59M USD.
האם ILV יעלה השנה?
ILV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ILV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:14:04 (UTC+8)

Illuvium (ILV) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ILV-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ILV
ILV
USD
USD

1 ILV = 14.412 USD

מסחרILV

USDTILV
$14.412
$14.412$14.412
-4.29%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד