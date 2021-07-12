עוד על SLP

Smooth Love Potion סֵמֶל

Smooth Love Potion מְחִיר(SLP)

1 SLP ל USDמחיר חי:

$0.00173
$0.00173$0.00173
-4.31%1D
USD
Smooth Love Potion (SLP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:28:58 (UTC+8)

Smooth Love Potion (SLP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001725
$ 0.001725$ 0.001725
24 שעות נמוך
$ 0.0019
$ 0.0019$ 0.0019
גבוה 24 שעות

$ 0.001725
$ 0.001725$ 0.001725

$ 0.0019
$ 0.0019$ 0.0019

$ 0.41907081
$ 0.41907081$ 0.41907081

$ 0.001059406911044792
$ 0.001059406911044792$ 0.001059406911044792

-1.43%

-4.31%

-3.90%

-3.90%

Smooth Love Potion (SLP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001728. במהלך 24 השעות האחרונות, SLP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001725 לבין שיא של $ 0.0019, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.41907081, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001059406911044792.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLP השתנה ב -1.43% במהלך השעה האחרונה, -4.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Smooth Love Potion (SLP) מידע שוק

No.491

$ 62.15M
$ 62.15M$ 62.15M

$ 254.78K
$ 254.78K$ 254.78K

$ 62.15M
$ 62.15M$ 62.15M

35.96B
35.96B 35.96B

--
----

35,963,592,307
35,963,592,307 35,963,592,307

2021-07-12 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Smooth Love Potion הוא $ 62.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 254.78K. ההיצע במחזור של SLP הוא 35.96B, עם היצע כולל של 35963592307. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.15M.

Smooth Love Potion (SLP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Smooth Love Potionהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00007792-4.31%
30 ימים$ -0.000304-14.97%
60 ימים$ +0.000471+37.47%
90 ימים$ +0.000003+0.17%
Smooth Love Potion שינוי מחיר היום

היום,SLP רשם שינוי של $ -0.00007792 (-4.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Smooth Love Potion שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000304 (-14.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Smooth Love Potion שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SLP ראה שינוי של $ +0.000471 (+37.47%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Smooth Love Potion שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000003 (+0.17%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Smooth Love Potion (SLP)?

בדוק את Smooth Love Potion עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSmooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Smooth Love Potion זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Smooth Love Potionההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSLP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Smooth Love Potionאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSmooth Love Potion לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Smooth Love Potionתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Smooth Love Potion (SLP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Smooth Love Potion (SLP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Smooth Love Potion.

בדוק את Smooth Love Potion תחזית המחיר עכשיו‏!

Smooth Love Potion (SLP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Smooth Love Potion (SLP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SLP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Smooth Love Potion (SLP)

מחפש איך לקנותSmooth Love Potion? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Smooth Love Potionב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Smooth Love Potion מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Smooth Love Potion, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSmooth Love Potion הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Smooth Love Potion

כמה שווה Smooth Love Potion (SLP) היום?
החי SLPהמחיר ב USD הוא 0.001728 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SLP ל USD?
המחיר הנוכחי של SLP ל USD הוא $ 0.001728. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Smooth Love Potion?
שווי השוק של SLP הוא $ 62.15M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SLP?
ההיצע במחזור של SLP הוא 35.96B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SLP?
‏‏SLP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.41907081 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SLP?
SLP ‏‏רשם מחירATL של 0.001059406911044792 USD.
מהו נפח המסחר של SLP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SLP הוא $ 254.78K USD.
האם SLP יעלה השנה?
SLP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SLP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:28:58 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

