מחיר Verse World (VERSE) בזמן אמת היום הוא $ 0.104212, עם שינוי של 0.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VERSE ל USD הוא $ 0.104212 לכל VERSE.

Verse World כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,413,228, עם היצע במחזור של 100.00M VERSE. ב‑24 השעות האחרונות, VERSE סחר בין $ 0.099848 (נמוך) ל $ 0.105313 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.910916, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.091602.

ביצועים לטווח קצר, VERSE נע ב +0.54% בשעה האחרונה ו -0.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Verse World (VERSE) מידע שוק

שווי שוק $ 10.41M$ 10.41M $ 10.41M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 104.13M$ 104.13M $ 104.13M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 999,999,749.357168 999,999,749.357168 999,999,749.357168

שווי השוק הנוכחי של Verse World הוא $ 10.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VERSE הוא 100.00M, עם היצע כולל של 999999749.357168. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 104.13M.