CARV (CARV) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3026. במהלך 24 השעות האחרונות, CARV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3006 לבין שיא של $ 0.3277, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CARVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.3970622423614902, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.21776804352245696.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CARV השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -5.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
CARV (CARV) מידע שוק
$ 89.16M
$ 56.77K
$ 302.60M
294.64M
1,000,000,000
BASE
שווי השוק הנוכחי של CARV הוא $ 89.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.77K. ההיצע במחזור של CARV הוא 294.64M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 302.60M.
CARV (CARV) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של CARVהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.016195
-5.08%
30 ימים
$ -0.0048
-1.57%
60 ימים
$ +0.0779
+34.66%
90 ימים
$ -0.0811
-21.14%
CARV שינוי מחיר היום
היום,CARV רשם שינוי של $ -0.016195 (-5.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
CARV שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0048 (-1.57%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
CARV שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CARV ראה שינוי של $ +0.0779 (+34.66%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
CARV שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0811 (-21.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CARV (CARV)?
CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond.
CARVתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה CARV (CARV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CARV (CARV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CARV.
הבנת הטוקנומיקה של CARV (CARV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CARV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
