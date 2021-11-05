IMX

Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol.

שֵׁםIMX

דירוגNo.78

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0002%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.66%

אספקת מחזור1,939,938,090.3898141

מקסימום היצע2,000,000,000

אספקה כוללת2,000,000,000

שיעור מחזור0.9699%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים9.49739338704633,2021-11-26

המחיר הנמוך ביותר0,2021-11-05

בלוקצ'יין ציבוריETH

etfindex:mc_etfindex_source

Loading...