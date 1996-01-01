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โทเค็น ระบบนิเวศ Energi ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Energi เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,138.95
+0.06%
+0.17%
-1.44%
$ 7.36B
$ 0.93
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.454
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 4.49B
$ 38.74K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.308
+0.03%
+1.76%
-16.41%
$ 2.05B
$ 69.45K
6
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.33186
-0.07%
0.00%
+0.14%
$ 1.38B
$ 12.53M
7
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.77
+0.21%
+0.10%
-3.29%
$ 1.34B
$ 782.49
8
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
--
+13,886.76%
$ 858.46M
$ 172.53
9
Quant
Quant
QNT
$ 57.05
+0.18%
-1.00%
-1.04%
$ 690.20M
$ 577.88
10
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7015
+0.07%
-0.80%
-3.01%
$ 455.47M
$ 88.96K
11
Curve
Curve
CRV
$ 0.2522
-0.40%
+4.03%
-3.54%
$ 379.79M
$ 2.22M
12
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 103.49
+0.03%
-0.51%
-0.98%
$ 272.53M
$ 631.96
13
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002619
+0.11%
+1.75%
-0.30%
$ 258.80M
$ 213.08B
14
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.3959
+0.23%
+0.66%
+3.81%
$ 169.92M
$ 205.52K
15
Compound
Compound
COMP
$ 16.17
-0.06%
-0.06%
-2.00%
$ 161.80M
$ 3.47K
16
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8786
+0.07%
+0.66%
-4.29%
$ 152.30M
$ 68.00K
17
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01351
+0.07%
-0.59%
-5.74%
$ 146.17M
$ 4.42M
18
SwissBorg
SwissBorg
BORG
$ 0.140936
+0.04%
0.00%
-4.77%
$ 138.31M
$ 69.04K
19
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2339
-0.04%
-0.97%
-0.51%
$ 116.95M
$ 253.35K
20
BAT
BAT
BAT
$ 0.05966
-0.67%
+1.83%
-10.34%
$ 89.09M
$ 943.69K
21
Golem
Golem
GLM
$ 0.088454
+0.01%
-0.00%
-3.06%
$ 88.45M
$ 3.04M
22
Reserve Rights
Reserve Rights
RSR
$ 0.001153
0.00%
-0.26%
-7.85%
$ 72.00M
$ 46.09M
23
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,958.9
-0.02%
+0.22%
-3.51%
$ 70.25M
$ 31.36
24
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2089
+0.19%
+1.12%
+6.11%
$ 68.57M
$ 271.76K
25
SNX
SNX
SNX
$ 0.199
-0.10%
-0.30%
-5.42%
$ 68.52M
$ 281.04K
26
Numeraire
Numeraire
NMR
$ 8.128
+0.21%
+0.17%
-3.68%
$ 60.97M
$ 6.70K
27
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003287
+0.58%
+0.61%
-2.95%
$ 57.93M
$ 172.67M
28
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001894
-0.47%
+1.21%
+2.34%
$ 54.39M
$ 308.79M
29
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.0239
-0.13%
-0.91%
-4.63%
$ 47.21M
$ 2.22M
30
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1603
-0.25%
+0.50%
-5.54%
$ 46.01M
$ 344.42K
31
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3503
+0.09%
-0.46%
-4.61%
$ 34.97M
$ 162.85K
32
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003805
-0.03%
-0.55%
-1.12%
$ 33.02M
$ 150.96M
33
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.61
0.00%
-0.01%
+0.63%
$ 30.82M
$ 2.87M
34
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2663
+0.15%
-0.71%
+1.91%
$ 28.72M
$ 218.56K
35
Band
Band
BAND
$ 0.152769
-0.32%
-0.01%
-9.29%
$ 27.61M
$ 935.19K
36
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04741171
0.00%
-0.01%
+0.27%
$ 27.03M
$ 224.12K
37
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2847
+0.21%
+1.81%
+5.16%
$ 24.98M
$ 202.09K
38
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.095777
+0.37%
+0.03%
+1.18%
$ 23.08M
$ 66.90K
39
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.106
-0.61%
+4.08%
+3.56%
$ 22.87M
$ 28.48K
40
DODO
DODO
DODO
$ 0.02165
+1.13%
+3.71%
-15.28%
$ 21.52M
$ 9.73M
41
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03677053
+0.03%
+0.00%
-4.65%
$ 20.90M
$ 536.40K
42
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04167
-0.36%
-4.27%
-5.55%
$ 17.81M
$ 1.31M
43
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.01194475
+0.01%
-0.00%
-3.56%
$ 17.29M
$ 1.50M
44
Civic
Civic
CVC
$ 0.01727446
-0.07%
-0.00%
-6.89%
$ 17.26M
$ 542.95K
45
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.002056
+0.19%
-2.00%
+0.64%
$ 16.05M
$ 27.99M
46
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01608576
+0.01%
-0.00%
-1.69%
$ 15.53M
$ 928.55
47
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01372789
+0.04%
-0.01%
-1.68%
$ 14.79M
$ 4.94K
48
QuarkChain
QuarkChain
QKC
$ 0.002002
+0.15%
-0.35%
+1.63%
$ 14.48M
$ 27.72M
49
AVA
AVA
AVA
$ 0.1767
-0.06%
-2.17%
-11.86%
$ 12.91M
$ 281.09K
50
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.008643
+0.13%
-2.90%
-10.53%
$ 11.84M
$ 5.79M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Energi คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Energi เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 85 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $102.71B
โทเค็น ระบบนิเวศ Energi ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Energi ที่ติดตามบน MEXC นั้น ILV แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 4.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Energi กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 85 ระบบนิเวศ Energi ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Energi ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, LINK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Energi คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Energi ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $102.71B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Energi นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง