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برترین توکن‌ های Robinhood Ecosystem بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش Robinhood Ecosystem را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06991
-0.13%
-0.19%
+0.68%
$ 11.91B
$ 28.69M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 4.49B
$ 219.84K
3
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999906
-0.01%
0.00%
-0.11%
$ 3.47B
$ 130.23M
4
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002646
0.00%
-0.53%
-8.22%
$ 1.09B
$ 24.43B
5
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5625
-0.11%
+1.02%
+0.82%
$ 370.12M
$ 241.85K
6
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1371
-0.07%
-1.08%
-3.72%
$ 136.94M
$ 1.01M
7
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1234
+0.16%
0.00%
-6.37%
$ 123.50M
$ 871.46K
8
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08267
+0.13%
-0.42%
-1.73%
$ 116.71M
$ 700.16K
9
syrupUSDG
syrupUSDG
SYRUPUSDG
$ 1.007
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 114.38M
$ 76.86K
10
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07271
-0.06%
-0.08%
-4.38%
$ 99.87M
$ 2.75M
11
DogBull
DogBull
DOGO
$ 0.072649
-0.08%
-0.03%
-3.55%
$ 73.38M
$ 3.93M
12
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.38093
+1.75%
+5.87%
+4.30%
$ 54.92M
$ 270.16K
13
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0007966
-0.45%
+1.26%
-8.77%
$ 54.87M
$ 81.13M
14
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03002
-1.34%
-1.91%
+2.34%
$ 50.43M
$ 1.83M
15
ELF
ELF
ELF
$ 0.05487
-0.77%
-0.23%
-4.48%
$ 45.54M
$ 1.03M
16
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001019
0.00%
+1.90%
-3.51%
$ 42.78M
$ 489.26M
17
Midas Fasanara Global Open
Midas Fasanara Global Open
MGLO
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 40.28M
--
18
Purr
Purr
PURR
$ 0.06708
-0.36%
+2.23%
+4.53%
$ 39.82M
$ 854.22K
19
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005233
-0.23%
+0.38%
-7.35%
$ 39.62M
$ 13.08M
20
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009706
-0.04%
-0.24%
-5.92%
$ 37.97M
$ 681.72B
21
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.008941
+0.77%
-11.75%
-0.20%
$ 35.65M
$ 10.10M
22
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01412
+0.50%
-13.19%
+3.76%
$ 31.43M
$ 36.23M
23
MowCat
MowCat
MOW
$ 0.02918424
-0.01%
+0.48%
+45.31%
$ 29.18M
$ 6.68M
24
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02175
+0.66%
+6.11%
-2.24%
$ 27.87M
$ 3.07M
25
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010185
-0.87%
+2.69%
-20.06%
$ 23.68M
$ 57.94M
26
Nock
Nock
NOCK
$ 0.010414
+0.25%
+11.29%
+8.80%
$ 22.86M
$ 8.27M
27
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002346
+0.04%
-5.62%
-26.70%
$ 22.85M
$ 250.05M
28
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010565
-0.75%
+2.64%
-4.36%
$ 22.17M
$ 6.82T
29
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.03958
-0.33%
+0.66%
-5.16%
$ 21.92M
$ 1.79M
30
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000006024
-0.26%
-4.31%
+9.23%
$ 20.03M
$ 4.06T
31
Little John
Little John
JOHN
$ 0.01719516
0.00%
--
0.00%
$ 17.20M
$ 167.50M
32
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0906
-0.66%
+8.09%
-7.06%
$ 16.92M
$ 366.41K
33
What IF
What IF
IF
$ 0.01561134
-8.17%
+0.51%
+41.25%
$ 14.19M
$ 302.47K
34
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01151
-0.43%
-6.42%
-25.45%
$ 13.39M
$ 26.85M
35
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01296
-0.31%
+0.94%
-11.90%
$ 12.95M
$ 4.30M
36
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002744
-0.33%
+1.38%
-6.03%
$ 11.69M
$ 23.33M
37
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.02956
0.00%
+1.37%
+1.09%
$ 11.51M
$ 75.30K
38
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0619
0.00%
+0.98%
-7.07%
$ 9.14M
$ 61.50K
39
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.261
-0.08%
+2.63%
-10.18%
$ 7.85M
$ 88.74K
40
Flayer
Flayer
FLAY
$ 0.00573406
-0.08%
0.00%
-8.11%
$ 3.44M
$ 201.00
41
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2402
+0.29%
+0.33%
-15.74%
$ 3.33M
$ 233.24K
42
Crude Cat
Crude Cat
CRUDECAT
$ 0.00727524
-0.01%
+0.25%
+32.30%
$ 2.82M
$ 25.24
43
unstable coin
unstable coin
USDUC
$ 0.002712
0.00%
-0.59%
-12.89%
$ 2.72M
$ 20.11M
44
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0.00259802
+1.99%
-0.11%
+10.53%
$ 2.55M
$ 4.53K
45
GME
GME
GME
$ 0.0003527
-0.28%
-1.02%
-8.87%
$ 2.41M
$ 161.20M
46
Swappy
Swappy
SWAPPY
$ 0.00238172
-1.81%
+0.04%
+74.99%
$ 2.38M
$ 573.49K
47
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003116
+0.03%
-4.59%
-10.18%
$ 2.27M
$ 17.18B
48
Yardkeeper
Yardkeeper
YARD
$ 0.00254333
+2.15%
-0.13%
-13.91%
$ 1.91M
$ 133.21K
49
Vexanium
Vexanium
VEX
$ 0.002444
+0.04%
0.00%
+3.47%
$ 1.79M
$ 22.33M
50
Kitsu
Kitsu
KITSU
$ 0.00171527
+1.31%
-0.03%
+40.42%
$ 1.72M
$ 101.89K

سوالات متداول

توکن‌ های Robinhood Ecosystem چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های Robinhood Ecosystem به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 252 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $22.84B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن Robinhood Ecosystem چیست؟
در میان توکن‌ های دسته Robinhood Ecosystem که در MEXC رصد می‌شوند، توکن MEOWOOD با ثبت تغییر قیمتی 191.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن Robinhood Ecosystem در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 252 توکن از دسته Robinhood Ecosystem را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص Robinhood Ecosystem می‌توان به DOGE, USDE, USDG اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته Robinhood Ecosystem چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های Robinhood Ecosystem در حال حاضر حدود $22.84B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش Robinhood Ecosystem، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.