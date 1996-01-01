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โทเค็น ระบบนิเวศ Near Protocol ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Near Protocol เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,117.71
-0.14%
-0.04%
-1.51%
$ 1.27T
$ 2.14K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.76
-0.04%
+0.10%
+0.52%
$ 227.70B
$ 27.96K
3
Tether
Tether
USDT
$ 0.999183
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.01B
$ 15.66B
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.0016
-0.09%
-0.38%
-1.93%
$ 62.12B
$ 5.64M
6
Solana
Solana
SOL
$ 75.27
-0.09%
-0.54%
-1.53%
$ 43.65B
$ 192.13K
7
Zcash
Zcash
ZEC
$ 490.37
-0.25%
+0.23%
-1.29%
$ 8.20B
$ 1.87K
8
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,135.48
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
9
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.464
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
10
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6128
-0.05%
-1.68%
+0.64%
$ 2.09B
$ 123.19K
11
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.313
-0.27%
+1.76%
-16.50%
$ 2.06B
$ 68.02K
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.74
-0.22%
+0.07%
-3.24%
$ 1.34B
$ 913.47
13
Compound
Compound
COMP
$ 16.2
+0.06%
-0.25%
-1.64%
$ 162.10M
$ 3.45K
14
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01346
-0.15%
-0.95%
-4.73%
$ 146.50M
$ 4.41M
15
BAT
BAT
BAT
$ 0.05975
-0.37%
+1.43%
-9.84%
$ 89.09M
$ 952.88K
16
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,957.5
-0.19%
+0.14%
-3.20%
$ 70.11M
$ 31.16
17
SNX
SNX
SNX
$ 0.1993
-0.10%
-0.60%
-5.38%
$ 68.49M
$ 282.27K
18
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1601
-0.06%
-0.19%
-4.99%
$ 45.89M
$ 344.31K
19
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.998742
0.00%
0.00%
-0.12%
$ 39.47M
$ 280.94K
20
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003805
-0.08%
-0.44%
-1.07%
$ 33.05M
$ 153.54M
21
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.61
0.00%
-0.01%
+0.63%
$ 30.84M
$ 2.88M
22
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2867
-0.21%
-1.34%
-7.58%
$ 25.30M
$ 218.48K
23
DODO
DODO
DODO
$ 0.02149
+0.37%
+5.17%
-13.69%
$ 21.57M
$ 10.06M
24
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01065
-0.56%
-1.02%
-4.74%
$ 20.10M
$ 5.40M
25
Huobi
Huobi
HT
$ 0.105432
+0.01%
+0.04%
+4.42%
$ 11.53M
$ 2.39K
26
$ 0.01494
-0.67%
+1.56%
-0.99%
$ 10.64M
$ 3.76M
27
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004457
-0.02%
+2.55%
-2.94%
$ 10.44M
$ 26.97M
28
Near Intents Bridged WBTC
Near Intents Bridged WBTC
NBTC
$ 63,097
+0.03%
+0.00%
+0.26%
$ 8.08M
$ 4.45M
29
Gitcoin
Gitcoin
GTC
$ 0.08608
-0.22%
-0.10%
+0.47%
$ 7.52M
$ 665.97K
30
balancer
balancer
BAL
$ 0.10598
+0.62%
-0.09%
-1.30%
$ 7.43M
$ 502.84K
31
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 1.96
+2.08%
-0.00%
-0.51%
$ 4.95M
$ 87.00K
32
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00033989
0.00%
-0.00%
-3.06%
$ 4.55M
$ 10.59K
33
RHEA
RHEA
RHEA
$ 0.011197
-0.17%
-0.09%
+1.42%
$ 4.37M
$ 4.93M
34
Ref Finance
Ref Finance
REF
$ 0.03661001
0.00%
-0.01%
+0.08%
$ 3.51M
$ 13.19
35
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1.23
0.00%
-0.01%
+3.36%
$ 3.40M
$ 904.10
36
Ren
Ren
REN
$ 0.00315867
-3.57%
0.00%
-4.30%
$ 3.16M
$ 171.87K
37
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0.999226
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 2.62M
$ 11.01M
38
Cream
Cream
CREAM
$ 0.42246
0.00%
--
+0.03%
$ 1.24M
$ 2.92
39
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.051618
0.00%
--
-3.26%
$ 1.05M
$ 134.33
40
UWON
UWON
UWON
$ 0.056891
-0.03%
-0.02%
-1.11%
$ 568.16K
$ 13.98
41
NPRO
NPRO
NPRO
$ 0.20819
-0.27%
-0.02%
-7.22%
$ 374.42K
$ 322.11
42
Forgive Me Father
Forgive Me Father
$PURGE
$ 0.00046157
+0.14%
-0.01%
-5.55%
$ 369.25K
$ 38.96
43
Black Dragon
Black Dragon
BLACKDRAGON
$ 4.523E-9
-1.14%
0.00%
+2.91%
$ 350.99K
--
44
Intellex
Intellex
ITLX
$ 0.00028423
0.00%
--
-4.59%
$ 284.23K
$ 5.45
45
Shitzu
Shitzu
SHITZU
$ 0.00083609
0.00%
0.00%
+0.82%
$ 256.04K
$ 118.48
46
JAMBO
JAMBO
JAMBO
$ 0.00018773
-0.19%
-0.02%
-2.04%
$ 187.48K
$ 4.77
47
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.214604
+0.06%
-0.01%
+0.12%
$ 176.29K
$ 27.98
48
Omnity Convertible Token
Omnity Convertible Token
OCT
$ 0.00160258
0.00%
--
0.00%
$ 160.26K
$ 2.24
49
TruFin Staked NEAR
TruFin Staked NEAR
TRUNEAR
$ 1.81
-0.55%
-0.02%
-0.55%
$ 100.36K
$ 467.85
50
Aurigami
Aurigami
PLY
$ 1.558E-5
0.00%
+2.40%
+2.03%
$ 64.30K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Near Protocol คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Near Protocol เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 54 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1884.91B
โทเค็น ระบบนิเวศ Near Protocol ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Near Protocol ที่ติดตามบน MEXC นั้น DODO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 5.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Near Protocol กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 54 ระบบนิเวศ Near Protocol ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Near Protocol ยอดนิยม รวมถึง BTC, ETH, USDT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Near Protocol คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Near Protocol ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1884.91B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Near Protocol นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง