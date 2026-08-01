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ราคาปัจจุบัน Allbridge Zero วันนี้ คือ 0.051618 USD มูลค่าตลาด ABR0 เท่ากับ 1,054,951 USD ติดตามการอัปเดตราคา ABR0 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Allbridge Zero วันนี้ คือ 0.051618 USD มูลค่าตลาด ABR0 เท่ากับ 1,054,951 USD ติดตามการอัปเดตราคา ABR0 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Allbridge Zero ราคา (ABR0)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ABR0 เป็น USD

$0.051616
$0.051616$0.051616
-5.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Allbridge Zero (ABR0) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:03:58 (UTC+8)

ราคา Allbridge Zero วันนี้

ราคาปัจจุบัน Allbridge Zero (ABR0) วันนี้ $ 0.051618, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 9.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ABR0 เป็น USD คือ $ 0.051618 ต่อ ABR0.

Allbridge Zero มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,054,951 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 20.44M ABR0 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ABR0 เทรดระหว่าง $ 0.04707966 (ต่ำ) กับ $ 0.052347 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 9.66 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00778054

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ABR0 เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.01% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 134.33.

Allbridge Zero (ABR0) ข้อมูลการตลาด

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 134.33
$ 134.33$ 134.33

$ 5.04M
$ 5.04M$ 5.04M

20.44M
20.44M 20.44M

97,650,072.1728323
97,650,072.1728323 97,650,072.1728323

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Allbridge Zero คือ $ 1.05M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 134.33 อุปทานหมุนเวียนของ ABR0 คือ 20.44M โดยมีอุปทานรวมที่ 97650072.1728323 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.04M

ประวัติราคา Allbridge Zero USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.04707966
$ 0.04707966$ 0.04707966
ต่ำสุด 24h
$ 0.052347
$ 0.052347$ 0.052347
สูงสุด 24h

$ 0.04707966
$ 0.04707966$ 0.04707966

$ 0.052347
$ 0.052347$ 0.052347

$ 9.66
$ 9.66$ 9.66

$ 0.00778054
$ 0.00778054$ 0.00778054

--

+9.63%

-5.01%

-5.01%

ประวัติราคา Allbridge Zero (ABR0) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Allbridge Zero เป็น USD เท่ากับ $ +0.0045369
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Allbridge Zero เป็น USD เท่ากับ $ -0.0096562515
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Allbridge Zero เป็น USD เท่ากับ $ +0.0005372453
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Allbridge Zero เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000020839855258

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0045369+9.63%
30 วัน$ -0.0096562515-18.70%
60 วัน$ +0.0005372453+1.04%
90 วัน$ -0.00000020839855258-0.00%

การคาดการณ์ราคา Allbridge Zero

การคาดการณ์ราคา Allbridge Zero (ABR0) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ABR0 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Allbridge Zero (ABR0) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Allbridge Zero อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Allbridge Zero จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ABR0 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Allbridge Zero

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Allbridge Zero (ABR0) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Aurora EcosystemAvalanche EcosystemBNB Chain Ecosystem

เกี่ยวกับ Allbridge Zero

ราคาตลาดปัจจุบันของ ABR0 คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿1.66687546098080112000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 9.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Allbridge Zero มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 ABR0 แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ ABR0 เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน ABR0 มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Allbridge Zero วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿1.5203210113781894544000 และ ฿1.69041671037161448000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ ABR0 ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ ABR0 เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Allbridge Zero

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:03:58 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Allbridge Zero (ABR0)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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