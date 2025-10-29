Ref Finance ราคา (REF)
-0.08%
-9.71%
-7.72%
-7.72%
ราคาเรียลไทม์ Ref Finance (REF) คือ $0.101554 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดREF ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.101028 และราคาสูงสุด $ 0.112481 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ REF คือ $ 10.64 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.04128611
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น REF มีการเปลี่ยนแปลง -0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -9.71% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -7.72% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ref Finance คือ $ 3.96M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ REF คือ 39.03M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.16M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ref Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0109265806111178
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ref Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0326195307
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ref Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0392368299
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ref Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.00408505799588737
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.0109265806111178
|-9.71%
|30 วัน
|$ -0.0326195307
|-32.12%
|60 วัน
|$ -0.0392368299
|-38.63%
|90 วัน
|$ -0.00408505799588737
|-3.86%
Built on top of the cutting-edge protocol NEAR, Ref Finance is the gateway into the NEAR ecosystem through its AMM DEX, which provides liquidity and swapping features. In addition, Ref utilizes the trustless Rainbow Bridge, which seamlessly bridges Ethereum-based assets over to NEAR, and vice versa, allowing for an array of DeFi users to access lower fees and faster transaction speeds.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ref Finance (REF) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ REFโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น
