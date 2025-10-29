ราคาปัจจุบัน Ref Finance วันนี้ คือ 0.101554 USD ติดตามการอัปเดตราคา REF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา REF ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Ref Finance วันนี้ คือ 0.101554 USD ติดตามการอัปเดตราคา REF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา REF ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ REF

ข้อมูลราคา REF

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ REF

โทเคโนมิกส์ REF

การคาดการณ์ราคา REF

Ref Finance โลโก้

Ref Finance ราคา (REF)

ราคาปัจจุบัน 1 REF เป็น USD

$0.101554
$0.101554$0.101554
-9.70%1D
Ref Finance (REF) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:32:13 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Ref Finance (REF) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.101028
$ 0.101028$ 0.101028
ต่ำสุด 24h
$ 0.112481
$ 0.112481$ 0.112481
สูงสุด 24h

$ 0.101028
$ 0.101028$ 0.101028

$ 0.112481
$ 0.112481$ 0.112481

$ 10.64
$ 10.64$ 10.64

$ 0.04128611
$ 0.04128611$ 0.04128611

-0.08%

-9.71%

-7.72%

-7.72%

ราคาเรียลไทม์ Ref Finance (REF) คือ $0.101554 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดREF ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.101028 และราคาสูงสุด $ 0.112481 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ REF คือ $ 10.64 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.04128611

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น REF มีการเปลี่ยนแปลง -0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -9.71% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -7.72% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Ref Finance (REF) ข้อมูลการตลาด

$ 3.96M
$ 3.96M$ 3.96M

--
----

$ 10.16M
$ 10.16M$ 10.16M

39.03M
39.03M 39.03M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ref Finance คือ $ 3.96M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ REF คือ 39.03M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.16M

ประวัติราคา Ref Finance (REF) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ref Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0109265806111178
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ref Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0326195307
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ref Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0392368299
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ref Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.00408505799588737

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0109265806111178-9.71%
30 วัน$ -0.0326195307-32.12%
60 วัน$ -0.0392368299-38.63%
90 วัน$ -0.00408505799588737-3.86%

อะไรคือ Ref Finance (REF)

Built on top of the cutting-edge protocol NEAR, Ref Finance is the gateway into the NEAR ecosystem through its AMM DEX, which provides liquidity and swapping features. In addition, Ref utilizes the trustless Rainbow Bridge, which seamlessly bridges Ethereum-based assets over to NEAR, and vice versa, allowing for an array of DeFi users to access lower fees and faster transaction speeds.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Ref Finance (USD)

Ref Finance (REF) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Ref Finance (REF) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Ref Finance

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Ref Finance ตอนนี้!

REF เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Ref Finance (REF)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ref Finance (REF) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ REFโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ref Finance (REF)

วันนี้ Ref Finance (REF) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน REF เป็นUSD คือ 0.101554 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน REF เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ REF เป็น USD คือ $ 0.101554 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Ref Finance คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ REF คือ $ 3.96M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ REF คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ REF คือ 39.03M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ REF คือเท่าใด?
REF ถึงราคา ATH ที่ 10.64 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ REF คือเท่าไร?
REF ถึงราคา ATL ที่ 0.04128611 USD
ปริมาณการเทรดของ REF คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ REF คือ -- USD
ปีนี้ REF จะสูงขึ้นอีกไหม?
REF อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา REF เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:32:13 (UTC+8)

$114,917.37
$4,132.65
$0.03929
$199.85
$3.8651
$4,132.65
$114,917.37
$199.85
$2.6694
$0.20141
$0.00000
$0.000000
$0.00000
$0.008980
$1.657
$0.0000000513
$0.007216
$1.657
$0.0000000000000000081
$0.00188
